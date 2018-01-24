2018年01月24日 04:10 中國時報 陳一新

蔡英文總統22日接受媒體專訪，針對大陸攻台問題，表示不能排除這個可能性，還將大陸攻台問題的責任幾乎全推給大陸是否理性，應對之方端看台灣人民能否團結，不僅逃避責任，也有失元首高度。

在大陸攻台問題上，她將責任推給大陸決策者是否理性，卻將自己責任撇清得一乾二淨。顯然，她的邏緝是單線思考，只要她繼續「維持現狀」，不觸碰「法理台獨」，大陸就拿她沒轍。問題是，是否「理性」並非單方面決定。她認為沒有逾越「法理台獨」，北京卻可能認為她鼓勵各種暗獨與「去中國化」就是為「法理台獨」鋪路，也難怪大陸武統聲浪近一年來甚囂塵上。當蔡英文自以為陳倉暗渡、巧計得售之際，大陸領導人不無可能誤判台灣下一步就可能衝破「法理台獨」紅線而「先下手為強」。

此外，大陸決策者是否理性，也取決於台灣領導人是否相對理性。何況，一位領導人是否理性，不能以常理來判斷，而是以是否爭取到最大國家利益為準則，此所以美國中情局研判北韓領導人金正恩並非狂人，而是一位理性的算計者。

更糟糕的是，在大陸攻台問題上，蔡英文好像將台灣的安危全寄託在大陸決策者的理性，不僅顯示台灣領導人自己沒有「不恃敵之不來，恃吾有以待也」的本事，卻只能倚賴對岸決策者的理性與善意，這不是「失格」是什麼？

在問及「台北與北京的談判」，蔡英文的處境顯然相當尷尬，說兩岸之間有談判無疑是公然說謊，說完全沒有似乎又顯得兩岸關係很差，不符合她去年年底與記者茶會所說兩岸關係還不壞的觀點。因此，她只能說「雙方還是有溝通的存在」。問題是，就算如此，溝通層級應不會很高，效果顯然也不會很好，否則怎麼兩岸關係到如今還是這麼糟糕？把層級不高又沒什麼成果的溝通，硬說成是「雙方還是有溝通的存在」，顯然也有失元首高度。

蔡英文提到處理兩岸關係的三項關鍵：總統有無堅定意志、政府有無抗壓能力、人民是否團結，話雖不錯，但從她口中說來，卻全不是那個味道。她自認她有堅定的意志處理兩岸關係，但是她給人民的印象卻是要「力抗中國壓力」，只是她所使用的方法不當。針對大陸觀光客減少的壓力，她要求我國駐東南亞代表處濫發「旅遊券」補貼東南亞來台觀光客，豈不是拿納稅人的錢開玩笑？

她說政府開展「新南向政策」與東南亞與南亞國家的經貿關係，就是政府向國人展示「力抗中國壓力」。但人民更想看到的是，「新南向政策」能不能帶給台灣與這些國家洽簽類似新加坡、紐西蘭「自由貿易協定」的機會？只有簽訂協議，台灣「5+2產業」的產品才會有出路。成天喊「抗壓」卻於台灣經貿絲毫無補，似乎不是總統「為所當為」正務？

她要求人民團結「力抗中國壓力」，但她上任500多天以來，不斷打壓在野黨與抗議的民眾，又如何要求人民團結一致？

這篇專訪顯示，蔡英文對大陸的敵意似乎愈來愈高，挑釁性愈來愈強，無助於兩岸關係氛圍的改善。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)