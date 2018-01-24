即使五缺不缺 還是缺

2018年01月24日 04:10 中國時報 王玉佩

為解決企業投資「五缺」問題，行政院預定在1月底前舉辦13場「排除企業投資五缺障礙政策宣導說明會」，期望透過說明會與企業界溝通，進而協助企業解決投資問題。然而，如果台海兩岸僵局無法破冰，即使「五缺」都不缺，企業投資的問題仍然無法根本解決。

無可否認，水、電、工、土地與人才，是企業發展不可或缺的五大要素，台灣企業因為這五大要素的缺乏，面臨極大的困境與挑戰；賴清德接任閣揆之後，指示相關部會研擬各項措施，政府研擬的「排除企業投資五缺障礙政策」，在兩岸關係持續低迷之下，對企業與經濟發展的助益恐怕有限。

企業投資首重穩定的投資環境，在台灣，穩定投資環境則建立於穩定的兩岸關係之上，設若兩岸關係穩定，不但國內企業樂於投資，國外企業也會爭相前來投資，如此，產業可以欣欣向榮，經濟也可以蓬勃發展。反之，兩岸關係不穩定，台灣的投資環境充滿變數，經濟也就難以振興。

民進黨政府並非不了解兩岸關係對國內產業與經發展具有關鍵性的影響，卻因囿於意識形態影響了兩岸關係，這是十分不智與令人扼腕之事。

蔡英文於2016年5月上台之初，明白宣示拒絕接受「九二共識」，其堅定立場立即衝擊兩岸關係，首當其衝的就是台灣觀光業，陸客大幅減少的結果，觀光產業因生意銳減變成了觀光「慘」業。蔡政府卻反是一再以令人質疑的數字，意圖以過境旅客、東南亞來台移工等充當觀光客製造假象。

尤其是，近日來為反制大陸M503航線，蔡政府竟然祭出「暫不核准」東方航空與廈門航空共176班春節加班機的怪招，此舉除了影響大陸台商春節返台過年，對大陸顯無任何制裁作用，如若兩岸未能有效疏通，非但波及今年春節兩岸班機的飛航，也必然影響國內外企業投資意願。

「五缺」固然關乎產業與經濟發展，但企業投資問題的癥結乃在兩岸關係，亦即兩岸關係應是國內企業與經濟發展的「第一缺」，摒除了兩岸關係的障礙，其他「五缺」也就好解決，否則少了友善兩岸這一「缺」，即使「五缺」完備，企業與經濟的發展還是難以樂觀。

（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)