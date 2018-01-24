2018年01月24日 04:10 中國時報 主筆室

綠色新威權興起並非危言聳聽，可以看見，蔡英文總統最近談話更強調「台灣價值」，而少談「民主價值」，民進黨的論述更傾向「抵抗中國惡霸」、「鞏固本土政權」，認為因而犧牲若干民主原則無妨，才會出現《促進轉型正義條例》、修正《刑法》等，將大陸視為敵人等荒誕立法。

民主與經濟是台灣長期以來面對大陸，仍能受到國際社會的欣羨與認同的支柱，但這兩根支柱都在崩壞之中。在經濟面，李登輝前總統1996年提出「以中國大陸為腹地建設亞太營運中心的論調必須加以檢討」，宣判亞太營運中心死刑。同年9月又提出「戒急用忍」，為兩岸經貿交流設下路障，自此，台灣錯失參與大陸崛起、充分分享發展紅利的契機，台灣經濟開始走向空洞與邊緣化，進入了長達20年的失落期，即便馬英九時期曾一度想改善兩岸經貿，建立正常化的經濟合作，但為時已晚，在其執政後期，更因太陽花學運，全面推翻了合作的契機。

相較經濟的失落，更嚴重的是民主的崩壞。陳水扁執政時代，先是貪腐問題腐蝕了人民對政府的信任；馬英九執政固然個人清廉，行政立法卻各行其是，多數執政竟不能貫徹治理，讓政府走向失能，民粹日益興起，民主疲態盡露，人民對於民主選舉選出的政府漸感不耐。總統成了全民的出氣筒，每4年1次的選舉，淪為出氣筒的定期更換。

挾著人民對經濟不振、貧富不均及民主失能的強烈不滿，蔡英文大贏300萬票擊潰了國民黨，帶領民進黨重新執政。然而蔡英文上台的這20個月，卻讓人民見識了更令人驚駭的濫權與跋扈。陳水扁貪腐，但不致於過度濫權；馬英九時代的民主危機在於政府失能，在法治與人權等民主的核心價值方面仍能積極作為。

但看起來理性溫和的蔡英文，上台後領導的民進黨，在權力的攫奪上，卻讓人瞠目結舌、膽顫心驚，整個民進黨像極了餓了一個冬天不曾進食的狼，一旦得到權力，就把所有心力放在3件事：擴張權力、搜括資源、清算異己。厚顏修法擴大官派職務，得以任用更多自己人；人民團體的財產，任意扣上附隨組織的帽子，就直接充公；以黨產條例與促轉條例裂解國民黨，讓其永世不得翻身；而提名一個公然侵犯司法獨立、恐嚇法官的陳師孟為監察委員，更是直接把台灣的司法打回「朕即司法」、「朕即正義」的封建時代。

至於選前拚經濟、拚勞權的諸般承諾，則是跳票又跳票，擺出能奈我何的態度，無不應驗了前主席施明德「綠色恐怖」的預言。讓人赤裸裸看見，民進黨打造「綠色新威權」的司馬昭之心。

然而，下一個問題是，民進黨真以為能隻手遮天、稱心如意打造「萬壽無疆」的綠色新威權？若民進黨有此幻想，只能說是愚不可及。因為，蔡英文不是普丁，民主進步黨也不是中國共產黨，台灣人更早已習慣民主生活。

先不論台灣人民仍舊深固的民主信念，必然會形成對民進黨惡質壟斷權力反撲，蔡英文也必須知道，台式民主雖不完善，在政府治理效能方面仍有缺失，但台灣要和大陸競爭，唯一的籌碼不是經濟，更不是外交、軍事，台灣僅存的優勢，或至少保有各擅勝場的均勢，是民主先輩們一點一滴打造出來的民主政治。在民主遮護下，即便亂象頻生、不公不義所在多有，但只要仍保有人權的精神、法治的建制、自由的空氣，就能讓大家面對深邃的幽暗，仍能見到一盞指路的燈。

蔡英文和民進黨可以愚昧忽略台灣的主要守護神，台灣人民卻不能不知，在經濟邊緣化、外交軍事實力弱化的此刻，如果台灣連民主都丟了，這樣的台灣什麼都不是，更別說妄言要和中國大陸抗衡。甚至可以說，一旦台灣失去民主，執政者不斷加深的去中國化，那麼，台灣與大陸將從一甲子「制度的競爭」轉變為「民族的鬥爭」，那將是台灣災難的開始。

民主，不是一面招牌，民主是人權、自由與法治，以及治理效能的複合靈魂。如果有任何政黨企圖打造威權、背棄民主，我們每一個人都有責任不讓綠色新威權成真。

(中國時報)