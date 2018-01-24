總統對手不是人民

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中國時報
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蔡總統接受專訪時表示，處理兩岸關係有3個關鍵，分別是總統有沒有堅定的意志、政府有沒有抗壓的能力，以及人民是不是團結。

第一個關鍵自不必說，她認為自己的意志不容小覷，第二個關鍵，她舉觀光為例，證明民進黨政府確實頂住了大陸的壓力。言下之意，她和她的政府表現合格，扯後腿的是不團結的在野黨和人民。

真是這樣嗎？仍以觀光業為例，如果只是靜態看這兩年的數據，或許仍有成長，但觀光業過去一段時間以來都是大幅成長，業者因而增加投資，當觀光成長速度不如預期時，投資就面臨收不回的風險。從這個角度看，蔡政府要面對的其實不是大陸的壓力，而是人民的壓力，顯而易見的是，蔡總統對此問題同年金改革、司法改革等問題一脈相承，都自我感覺良好，認為對得起人民，自然就沒有所謂壓力的問題。

能如此的自我感覺良好，當然離不開堅強的意志，但這種意志並非基於實力和決策智慧，而是同溫層內的相濡以沫，只是同溫層正在縮小，當真正的考驗來臨，習慣相互取暖的人，可能迅速因失溫而陷入危險。

不過，蔡總統的對手不應該是人民，而應該是對岸，但要與大陸取得互信，兩岸關係本質問題終歸要與大陸取得共識，否則就不存在任何恢復官方互動的空間。蔡政府這次強打M503議題，註定是搬石頭砸自己的腳。這也意味著，處理兩岸問題最關鍵的還是誠意和智慧。

(中國時報)

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