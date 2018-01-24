大陸稅改逼出灌水GDP

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中國時報
黃清龍

2016年大陸推動稅制改革，由以往根據企業營業額課徵的營業稅，改為按照企業創造的價值來課增值稅，簡稱「營改增」。「營改增」有助於減輕服務業的稅務負擔，原是符合全球趨勢的進步做法，不料在大陸實施1年後，竟然逼出一些省分公開承認GDP灌水的驚人內幕，真是始料未及！

大陸是全球第二大經濟體，也是過去30年推動全球經濟成長的重要引擎，但長期來外界強烈質疑大陸的GDP有灌水或美化的嫌疑，一者是大陸政府公布的每個季度經濟增長都非常平穩，再者是地方和中央的統計數字常常兜不攏。例如2012年各省市GDP加總起來，竟然比中央公布的全國數字多出5.76萬億人民幣（下同），顯然許多省市領導為了讓GDP好看，在統計數字上動了手腳，只是過去從沒有人公開承認罷了。

這個月起大陸各省市陸續召開兩會，遼寧省長陳求發在政府報告中率先坦承，該省2016年的GDP虛報了23%，而且是從2011年起就存在造假成分。接著內蒙古自治區黨委書記也公開表示，要調減2016年預算收入26%，核減2016年工業生產總值40%。然後是天津濱海新區一把手承認統計有問題，把2016年的生產總值從一萬億元調降為6654億元，縮水了近1/3。還有吉林、黑龍江、山西等省分，也相繼爆出GDP被過度美化的醜聞。

這麼多省市公開承認GDP造假，是領導人突然良心發現？還是地方兩會代表吃了大力丸，對政府的監督功能突然變強了？其實都不是，主要就是原本課徵營業稅，所有稅款直接進入地方政府口袋，改為增值稅後就要與中央共享，按五五比例分帳，也就是說有半數稅款須上繳中央。

以前營業稅屬於地方稅，自己編、自己收，要吹多大的牛都無所謂，反正只要把收支數字尬平就好。但改為增值稅後一半要上繳中央，這可是真金白銀的帳，再不趕緊抖出實情，到時候拿不出足夠的稅款交給中央就很難看了！

還有一個原因是這兩年為地方首長換屆年，很多地方一、二把手剛上任不久，有些前任且已經出事被調查，趁此機會把造假責任推給前任，還可以博得「實事求是」的美名，表明與中央政策高度一致。

這波公開GDP造假的重災區集中在大陸北方省分，顯示內陸經濟欠發達地區GDP灌水情形更為嚴重，也印證東北民間流傳甚廣的一副對聯：上級壓下級、層層加碼、馬到成功；下級哄上級、層層滲水、水到渠成。但其實早在2007年時任遼寧省長的李克強就已看出問題， 當年他接受外媒訪問指出，關於GDP的統計，他只看耗電量、鐵路貨運量以及貸款發放量，這些要比政府公布的GDP相關統計數據更能真實反映經濟狀況，後來又被稱為「克強指數」。

時隔11年，隨著習近平新時代的來臨，「克強指數」已經少人提及，倒是一波波灌水GDP的揭露，間接印證「克強指數」的可靠性。這個月18日大陸國家統計局公布2017年的經濟數據，達到成長6.9%的高水平，且是7年來首度成長回升。如果你問我這個數字可不可靠？我會說：信不信由你，反正我是不信的！

(中國時報)

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