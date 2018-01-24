沒九二共識就沒權宜之計

2018年01月24日 04:10 中國時報 曹俊漢

民進黨政府以「權宜之計」「暫不核准」大陸東方與廈門兩家航空公司春節加班機176個班次的航權，破碎了6萬台商及台生歸鄉過節的團圓夢。民進黨政府所謂「權宜之計」就是耍點「小手段」迫使大陸為M503北向等4條爭議航道的啟用與蔡政府展開「技術性」協商。理由是要大陸依據國際民航規範或雙方在2015年所達成的共識。殊不知，民進黨政府耍的「小手段」自暴「名不正、言不順」的自相矛盾。

第一，M503航道為國際民航組織核可的飛安航道，大陸為該國際組織的會員，啟用該航道自有大陸飛安上的需要所作出自由裁量之權。如大陸有危國際航道飛安之慮，國際民航組織基於自身職責自會出面干涉，無需等待非會員國台灣的要求。這不涉及權宜的問題。

第二，2015年大陸開通M503航道用以緩解上海飛航情報區內的飛航壅塞。由於兩岸有九二共識的基礎，怕台灣疑慮接近海峽中線，乃在雙方溝通協商下、先開通了南下航道，暫緩開通北上與其連接的3條航道。大陸這樣做純是因為九二共識之下所作的「權宜之計」。蔡政府也想援引此一「權宜之計」進行協商。

第三，「權宜之計」的使用要選擇對象，切莫造成親痛仇快的效果。民進黨政府的5點聲明中稱：「不要為兩岸技術性商談設置政治性障礙」、「更不要以廣大台商為人質」，實則蔡政府權宜之計在使台胞的受害作為控訴對岸的「人質」，引起6萬台胞強烈反彈，而對岸並未大談提供400餘加班機嘉惠台商的高調。

可見，蔡英文政府認可2015年馬政府兩岸協商的「權宜之計」，並要求以此作為當前兩岸協商的基礎。但蔡英文更要了解2015年兩岸協商的背景。當時，馬英九政府與大陸當局了解兩岸必須交流迫切性，且兩岸問題又盤根錯節必須解決，在兩個政治體最終解決方案出現遙不可及情況下，因而雙方都能有「權宜之計」的認知。「九二共識」便成了過去8年兩岸共同協商，解決問題，和平相處的權宜之計。

蔡英文上台後，口口聲聲以「善意」、「維持現狀」為兩岸交流的基礎。以馬英九時代的施政作為現狀的表徵，維持現狀自然要概括承擔馬政府與大陸作的一切安排及承諾，作為蔡政府施政的準據。今天，出自民進黨政府喊出「權宜之計」的口號，顯然認識了「權宜之計」這個觀念在當前兩岸關係中的重要性。

民進黨政府在高喊「權宜之計」時，在認知上要摒除一個嚴重的錯誤，那就是切莫將60年代兩岸關係立於「漢賊不兩立」的對抗敵意強加在「九二共識」的意涵上。沒有「九二共識」，任何「權宜之計」便無所附麗。相對的，民進黨政府既然主張「不要為兩岸技術性商談設置政治性障礙」，反「九二共識」即為為兩岸交流的「權宜之計」設置了政治障礙。（作者為文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)