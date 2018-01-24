2018年01月24日 04:10 中國時報 彭蕙仙

中華經濟研究院董事長胡勝正日昨表示，台灣許多年輕人寧願領低薪，也不想花時間、心力接受職業訓練，關鍵原因是「缺乏願景」！胡勝正說，其實製造業的薪水比較高，但年輕人卻只想擠在只能領22K的服務業。

胡勝正的分析說對了一半，這就是日本趨勢專家大前研一提出的「低欲望社會」，意即不婚、不育、不購屋、不消費的世代。至於低欲望社會的形成則與日本經濟泡沫化有關。在經濟前景存在著諸多不確定的前提下，年輕世代不願如他們的父祖輩一般，生兒育女、背負房貸，他們不想冒險，因此寧願選擇小規模的生活，不做太多消費，也不為生活負太多責任。

台灣和日本一樣，都走過了經濟高成長的時期，因此年輕的一代很難像過往的世代一樣，對「一分耕耘、一分收穫」深信不疑，反而會擔心用力過猛，結果落空，因此凡事保守以對，不冀望飛黃騰達，心態上頗為類似「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯。」追求小確幸就是這樣的結果之一。

上述理由或許可說是來自於超越年輕人所能掌控的大環境，但是低薪風暴還有胡勝正所沒有看到或是沒有點明的另一半原因，那其實就與年輕人自己有關了。

不論是否是出於自己的選擇，一種狀態待久了就會成為習慣，也就會成為舒適圈。即使知道會變得更好，但要離開舒適圈需要很強的動力與動機，那往往來自於成就感與使命感，也可能是經濟的驅力。然而，許多現代年輕人卻缺乏這兩種動力。

台大電機系葉丙成教授說，因為大學考試制度使得現在的年輕人無心也無力去探索自己的興趣在哪，也沒時間細細了解大學不同科系到底在讀什麼，因此造就出一批無動力世代。這其實是說不通的。

只要想想，同樣受到聯考制度「荼毒」的3、4、5年級生，為什麼沒有成為無動力世代？因為他們知道自己沒有條件無動力；他們更清楚，探索、確認自己的興趣和專長，是自己的責任，別人不但沒有必要替你傷這個腦筋，他們甚至沒有義務要為你預備一個適合思考這類問題的環境。

在後現代社會成長的新世代，不必相信宏大的敘事，碎片化的現實已足夠他應付人生；他們的價值曲線也不一定能被馬斯洛人類需求5層次的理論所定義，就算堅持要停滯在某一層次上，誰又管得著？他們甚至沒有強大的經濟壓力，做為突破現狀的催化劑。

因此，相較於過往的世代，現今的年輕世代擁有的是更多選擇的自由：他們可以不必懷抱淑世的理想、可以不必為五斗米折腰、可以不必受限於學以致用的壓力。這是個相對友善的世界。

然而，年輕世代是否懂得善用時代的仁慈，為自己創造出更寬闊的空間？這恐怕是個值得年輕人自省的課題。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)