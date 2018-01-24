花博挪用前瞻 違法濫權

2018年01月24日 04:10 中國時報 林騰鷂

國民黨23日到監察院告發文化部次長李連權，指控他將前瞻計畫中的「藝文場館營運升級計畫」預算，挪用1000萬給台中市花博舉辦一次性的單項展覽，明顯挪用前瞻基礎建設預算綁樁，已涉瀆職！

去年8月底凌晨在立法院臨時會三讀通過的前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案，今年才要上路，但文化部在去年12月14日，由李連權主持召開的「2018世界花博期間四館合作主題展籌備暨協調會」會議，就承諾補助台中市花博千萬元，完全無視競爭型計畫的必要審查過程，把公務預算拿來私相授受，實在是目無法紀。

又立法院預算中心對於前瞻基礎建設計畫第1期含糊列出「城鄉建設」354億元特別預算，用來辦理改善停車、提升道路品質、公共服務據點整備、文化生活圈改造等經常一般性的建設項目，在去年的評估報告中就指出，「城鄉建設」有很多項目的預算編列，與中央總預算雷同，有適法性上疑慮，且有違司法院大法官第463號解釋所示，國家財政應以單一預算為原則的精神。

仔細比較可以發現，前瞻基礎建設與十大建設有很大不同。因在退出聯合國的衝擊下，朝野尚能上下一心，行政團隊還算整齊清廉，國家財政也甚充實，且在中央統籌規畫、全部出資的情境下，十大建設可以順利完成。但今日朝野不同心，行政團隊七零八落，清廉度可疑，而國家財政也甚匱乏，特別是中央政府放任地方政府胡編計畫，產生各自為政，亂給補助的嚴重不良後果。

對當前政府這種景象，就連一向偏袒民進黨的媒體都看不下去，批評政府把大量的政策規畫與政策研究外包給智庫與學界做，又用了許多臨時人員及派遣人員等編制外的非公務人員，實在不當；並沉痛表示，專業密集的業務要發包，勞力密集的業務要派遣，這種政府治理方式合理嗎？

令人特別擔心的是，各地方政府也是非常嚴重的失能。各地方政府局處不管工程類或非工程類，幾乎什麼事情都委外，導致年輕一代公務員只會蓋章，且很多局處勞逸不均，冗員充斥，缺乏專業職能及監理熱情。在這種失能的行政生態中，前瞻基礎建設計畫的執行，怎不令人憂心？

由於前瞻計畫既不前瞻未來，也不後顧子孫財政，中央政府在民進黨一黨獨大，缺乏權力制衡，以及在地方政府官員缺乏專業規畫及執行技能的情況下，前瞻基礎建設計畫第1期的特別預算，必將淪為民進黨灑錢、綁樁、選舉動員之祭品！ （作者為律師）

(中國時報)