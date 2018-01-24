魏海敏扮王熙鳳 狠毒害人精

京劇名伶魏海敏紅遍兩岸與華人地區的代表作《王熙鳳大鬧寧國府》，本周將於台北城市舞台演出。（本報資料照片）

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中國時報
／專訪

國家文藝獎得主、京劇名伶魏海敏紅遍兩岸與華人地區的代表作《王熙鳳大鬧寧國府》，至今已到過北京、上海、天津、新加坡等地巡演，演活經典文學作品《紅樓夢》裡「王熙鳳」精於心計又潑辣的性格，睽違1年，將再重演。魏海敏說：「我所演的王熙鳳，劇中每一次陷害人的計謀，都新鮮得像是初犯，不是慣犯。」

不只潑辣 性格多樣

《王熙鳳大鬧寧國府》是編劇陳西汀作品，描述小說《紅樓夢》裡王熙鳳害死夫婿小妾尤二姐的橋段，潑辣狠毒，由京劇名伶童芷苓於1982年在香港首演，很是轟動，當年25歲的魏海敏，就是在台下欣賞的觀眾。

魏海敏表示，童芷苓的版本，有「荀派潑辣旦的功夫」，「荀派表演花旦戲，有很多不同的面貌，除了輕柔女子、小丫鬟，還有很重要的潑辣旦，童老師在演這齣戲的時候，加了很多潑辣旦的表演手法，這是她詮釋上的一大特色。」

魏海敏所主演的版本，則是2003年由國光劇團改編重製版，魏海敏表示，除了延續潑辣旦的精神，她也著重在王熙鳳的角色性格塑造，「王熙鳳面對不同的人，都有不同的面相，像是對下人說話時，她非常高高在上，很有主子氣勢；面對丈夫賈璉、尤二姐，又有不同的算計，是一個很有心機的女子，連《紅樓夢》的作者曹雪芹都說：『王熙鳳是脂粉堆中的英雄。』都說明了王熙鳳這個角色，在性格上有多複雜。」

風采出眾 情關難過

魏海敏舉例，像是王熙鳳在探問賈璉納妾原因、並準備要騙尤二姐入府的橋段時，她所採取的表演手法是著重在眼神的運用，「我的身體不動，只剩眼睛咕嚕咕嚕轉，等到確定要邀請尤二姐進府時，我讓王熙鳳展現她的慈悲和大愛，你可從中看見這兩種性格上的差異。」

魏海敏說，這齣戲也可給現代女性一點提醒，「即使風采、才華兼具如王熙鳳，依然過不了情關，但其實不需要為了感情而賠上自己的人生，應該更自由自在才是。」

(中國時報)

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