敦煌壁畫變動畫 躍升世界級IP

2018年01月24日 04:10 中國時報 李怡芸 ／綜合報導 ／綜合報導

為了讓更多人了解敦煌之美，對岸敦煌研究院積極打造數位化的超級IP，從VR節目、動畫到文創商品，無所不包，包括《捨身飼虎》、《降魔成道》等動畫，所有人物、角色均是從壁畫裡取材，讓觀眾猶如親臨敦煌。

敦煌文物被視為無價之寶，為了保護這些文物不受損害，除了限制參觀人流之外，敦煌研究院去年底與騰訊簽訂戰略合作協議，啟動「數位絲綢之路」計畫，將壁畫轉變成漫畫、動畫，手遊和VR節目等。

敦煌研究院院長王旭東認為，這一代「敦煌人」的使命，就是要讓「敦煌學在國外」，「讓世界來研究敦煌」。

敦煌莫高窟已有1650多年歷史，珍貴的壁畫、雕塑及文物，被視為無價之寶，然而相較於北京故宮1年近逼1700萬人次的遊客數量，敦煌一年卻只有170萬人，原因出在為了保護珍貴文物而限制參觀人流。

由於遊客呼氣的二氧化碳會傷害脆弱的壁畫，人員走動造成振動、粉塵等也會產生諸多問題，因此目前敦煌莫高窟採行限流制，每日參觀人數僅6000名左右。

敦煌研究院文化創意研究中心副主任陳海濤，2006年畢業於北京電影學院動畫學院後便遠赴敦煌，今年他將壁畫做成《捨身飼虎》和《降魔成道》動畫，以《降魔成道》而言，所有的人物形象、色彩，均是從壁畫裡獲取，因此可見魔女眼睛畫著魅惑的藍眼影，面容豐腴，符合當時的審美特徵。

而古代畫師在畫魔眾時，畫成了胖胖的，留著龐克頭的形象，十分「現代感」且富童趣，陳海濤對此壁畫的第一印象，就覺得「是為動畫準備的」，他也強調：「敦煌是在國際語境下，民眾基於信仰、文化、藝術、交流而自發創造的，是一個世界性的具有親和力的超級IP。」

敦煌研究院文化創意研究中心也積極開發具敦煌特色的文創產品，例如敦煌色系的口紅，「紅蓮灰」色號尤其大受好評，且口紅管身圖案也取自莫高窟著名的「三兔藻井」，系列商品取名「念念敦煌」，陳海濤的用意在於「只有更多人對中國的傳統文化常思常念，敦煌的魅力才能真正得到弘揚。

(中國時報)