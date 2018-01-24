《紅樓夢》最珍貴版本 港、陸藏家將競標

2018年01月24日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

胡適心目中認定的《紅樓夢》最珍貴版本，非《乾隆甲戌脂硯齋重評石頭記》莫屬。如今一套由胡適親筆題字的1961年「甲戌本」限量影印本，即將在今年台北書展珍本古籍拍賣會中拍賣，底價為30萬台幣。掃葉工房負責人傅月庵表示，消息一出，已有香港、大陸藏家表示將來台參與競標，可說是今年拍賣中最搶手的珍本。

胡適於1927年高價在上海購入四大冊甲戌本，他表示：「還沒有出現一部鈔本比甲戌本更古的，也還沒有一部鈔本上面的評語有甲戌本那麼多的，像這類可寶貴的資料多不見於其他各本。」

《紅樓夢》除了一般讀者熟悉的120回通行本，另有由「脂硯齋」評述的前80回「脂批」版本《石頭記》。雖然「脂

硯齋」身份未明，在紅學研究中，多半認定是和曹雪芹親近的親友。

甲戌本是脂硯齋在1754年乾隆年間評述的鈔本，現存前16回，有1600多條批語，也是現存「脂批」版本中幾乎最早、評述最完整的版本，能從中一窺曹雪芹創作的早期樣貌，一般也認為甲戌本是最後審定、付印的謄抄本。

由於胡適認甲戌本十分珍貴，有責任保存流傳，曾在1961年交付台灣中央印製廠影印出版，限量1500冊，尚未付印就被預購一空。當時胡適自留了100部，送了一套給時任總統府秘書長張群，並在書前題署，附上親筆祝賀信。如今這本珍本和胡適親筆給張群的祝賀信，都將在今年台北書展中現身。

傅月庵表示，胡適過世後，妻子江冬秀又出版甲戌本，限量1000本。去年台北國際書展舉辦珍本古籍公益拍賣就出現一本江冬秀簽名本，以18萬台幣售出。

(中國時報)