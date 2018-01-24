才登陸父憑女貴吸粉絲！房被查封！劉畊宏爆財務危機

2018年01月24日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

劉畊宏帶女兒小泡芙上綜藝節目，打開兩岸知名度。

劉畊宏近來帶著女兒小泡芙到大陸錄製綜藝節目《爸爸去哪兒5》，純真可愛的小泡芙成為家喻戶曉的「小明星」，短時間內圈粉無數，父憑女貴的劉畊宏也因此知名度大漲。然而劉畊宏表面風光，23日卻被爆料財務有狀況，他位於深坑的房子去年11月慘遭查封，甚至還以這間房子進行了三胎的貸款，錢坑似乎不小。

劉畊宏和老婆王婉霏育有1子2女，6年前接受媒體訪問時，他提到聽朋友介紹，砸了900萬在深坑買下屋齡約15年的中古屋大樓，由於公設比低，加上有外推3個陽台，實際坪數達36坪，每坪約23萬，再花200萬裝潢，並說這間房子不到2年增值200萬，他還直嚷後悔當年沒多買1戶。

三胎借貸利率高

他和王婉霏近來主要工作都在大陸上節目，偶爾在台灣節目露面，螢幕上工作不多。據爆料資料顯示，劉畊宏當時購買這間深坑房子時向永豐銀借貸7、800萬，去年9月又向華南銀二胎貸款約400多萬，後向邱姓債權人借貸，一般來說，三胎借貸利率相當高，若非「有困難」，通常不會同一間房做三胎，很可能是財務吃緊，才不得不做此決定。

劉畊宏利用房屋市價殘值融資做三胎貸款，卻因欠邱姓債權人債務還不出，房子於11月初遭查封，不過近期這筆查封資料已被撤銷，但估計他向2家銀行借的擔保債權金額還有1400多萬。經紀人對劉畊宏房子被查封一事，則表示沒負責他的財務，細節不清楚。劉畊宏人在大陸，一直未取得他的回應，王婉霏未接電話、簡訊未回。

做副業沾光周董

平時除了照顧3小孩，劉畊宏在上海也投資副業，經營的「J Cafe」2年多前曾引起爭議，因該店從店名到擺設都有著濃濃J式風格，讓人誤以為周董繼餐廳後又開了新咖啡店，但事實上周董並未投資，周董所屬公司杰威爾當時認為對方侵權，要求店家撤下周董照片，「J Cafe」在高雄還有1家店，也與周董毫無關聯。

劉畊宏當時被認為糊弄消費者，被質疑「沾光過了頭」，周董曾說：「確實有跟他抱怨一下……讓人家以為是我開的。」表示希望朋友能闖出自己的一片天。不過向來重情義的周董，後來還是大方授權肖像給劉投資的三百壯士健身房，周董自己另在西安開設健身品牌「八度空間」，當時沒找兼職健身教練的劉畊宏助陣，劉現在還有投資三百壯士？他助理表示不清楚。

(中國時報)