伊林撲克牌女孩 性感出擊

李娜拍攝得知要穿泳衣有點嚇到。

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中國時報
報導
李元圓第2次參與撲克牌拍攝，已經熟門熟路。
伊林娛樂找來13位正妹拍照製作撲克牌，預計農曆年前發售。

伊林娛樂繼2016年推出「輕甜心」撲克牌大受好評後，今年找來紀艾希、鄧絜文、李元圓、郭甜甜、蔡祥、裴頡、徐逸婷、Nicole、李娜、盧家安、蔡筠絜、蔡宜家、林佳葦組成「撲克牌女孩」，穿上泳裝拍攝Eelin Girl撲克牌，預計將於農曆年前熱情推出。

「撲克牌女孩」得知要穿泳裝拍攝，每個人紛紛卯起勁來保養身體，前年也參與拍攝的李元圓說：「因為是穿泳衣，除了勤擦乳液還加強全身去角質、除毛，以及腹部運動。」她覺得自己身體線條不夠漂亮，為此好幾個禮拜不敢吃澱粉，以免拍攝時小腹跑出來，李元圓表示：「相較於前年的可愛風，今年雖然穿上性感泳衣，但因為風格與自己個性相近，詮釋起來相對地也比較輕鬆自然。」

李娜自我催眠

李娜則是第1次參與拍攝，穿泳裝入鏡令她有點嚇到，「因為從沒接過這麼大尺度拍攝，原以為會披上一件外套，沒想到只有泳裝，當場覺得很害羞。」她透露深怕一不小心肚子會跑出一圈肉，只好催眠「自己很正」，才順利完成拍攝。

拍攝時間難喬

這次Eelin Girl撲克牌主題是「性感活力」，女孩們因為工作、課業時間難喬，好不容易找到時間拍攝，卻恰巧遇到低溫來襲，拍攝當天全員不畏低溫襲擊，穿上泳衣擺出性感Poss拍照，留下值得珍藏的美麗記憶。

(中國時報)

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