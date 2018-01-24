「不要為了我」王詩安挺父母決定

2018年01月24日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

王詩安（右）和媽媽王蕾感情好。（取材自臉書）

王詩安近日接受「2018旺旺孝親」活動邀請，分享和親人間的相處故事，4年多前她的父母離異，但她和爸媽感情依然很好，「他們20歲就生我，我很支持他們的決定。」她對爸媽表示：「覺得如果你們還有那麼長的路要走，不要為了我，我不住家裡，還是可以找你們。」即使父母現在各有家庭，她和爸媽仍保持親密的聯繫，也不時飛荷蘭、上海探望他們。

王詩安從小在荷蘭長大，家裡做批發，由於父母經商，晚上都很晚才到家，她做過令爸媽最驚喜的事，是9歲那年，看了很多日本電影，有天突發奇想要做一桌日本料理，於是下課後立刻去採購材料，做了味噌湯、握壽司、生魚片，和家人一起享用。

她16歲離家到美國念伯克利音樂學院，爸媽不放心，陪著她飛過去，並在當地參加旅遊團才返回荷蘭，直到她18歲來台灣發展，才算是真正離開爸媽的保護翼。媽媽常偷塞錢給她，反而讓她不開心，「我不想麻煩他們，他們可以做一些自己想做的事情。」還曾經為了媽媽給她太多錢買電視起爭執。王詩安雖個性獨立，但她剛到台灣時，遇上人生第一次的地震，和媽媽嚇到每天都開視訊不敢關掉，連爸爸都飛來台灣陪她。

謝方大同促母女合作

王詩安日前才和媽媽王蕾共同合作歌曲〈明天〉，京劇演員出身的王蕾在曲中秀一段，她開心直說給媽媽的表現打滿分，但媽媽錄完音後卻很擔心直問：「我有沒有拖你後腿？媽媽會不會表現不好？」她不忘感謝當初提議要找媽媽跨刀的老闆方大同：「可以讓傳統文化有延續，產生不同火花，又能跟媽媽合作。」

而她因父親在荷蘭，很少回去，爸爸還會撒嬌問她：「我幫你買機票，什麼時候來荷蘭」、「爸爸想你，女兒什麼時候回來看爸爸？」

(中國時報)