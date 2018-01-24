陳雷憶往事 狂粉踩塌地板

2018年01月24日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

陳雷的兒子陳柏融昨帶著小孩到場力挺。（蘇蔓攝）

陳雷23日宣布7月21日將在台北小巨蛋舉辦「歡聲雷動亞洲巡迴演唱會」，首次攻蛋的他，心情緊張，怕感冒喉嚨出狀況，有上健身房，維持體力，出道30年的他，透露以前不想在新馬發展，但好友費玉清：「你要去新加坡發展，你的歌在當地很紅！」因此他在當地曾5天唱12場，1998年時打破新加坡政府規定，成為首位在電視上唱台語歌的歌手。

他自稱「台語界周杰倫」，受訪時還自備過去的剪報，大談往事，遇過不少瘋狂粉絲，不僅有人送金子，還有某次到高雄開唱時，粉絲為了要看他，整條高速公路回堵，更提到他至預售屋的招待中心辦歌友會，人多到地板竟當場塌陷，他說：「真正是人山人海。」

出過逾30張專輯

他在2005年曾和蔡依林、陳奕迅同台，當時有位歌迷衝上台強吻臉頰，讓他驚嚇不己，他表示歌迷最愛搶他的「招牌帽子」。此外，被問及過去是否曾與歌迷談戀愛？他直說：「一天只睡不到3小時，還談戀愛，我都以歌會友。」

今年54歲的他，發行超過30張專輯，從工地秀做起，剛結婚生子時，還在存錢，全家只能租屋，直到推出專輯《歡喜就好》暴紅，豪擲千萬在台中買60坪起家厝，後又幫兒子買房，目前有2棟房產。他現晉級為「陳雷公」，育有一雙兒女，昨兒子帶著2歲孫子到場祝賀，孫子童言童語：「阿公好帥，小巨蛋加油。」

(中國時報)