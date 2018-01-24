王中平種豆得豆喜懼交集

王中平開心種起咖啡豆。

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中國時報
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王中平9年前在新竹買了300坪的地開始當樹農種樹，因沒事先向老婆余皓然報備，一度引起老婆不悅，他23日在中天《麻辣天后傳》受訪表示，種樹種出心得，2年前買了20棵咖啡樹，去年收成約莫120磅的豆，被弟弟拿去烘焙成咖啡豆，讓他覺得很有成就感。於是最近又瞞著老婆私挪家用，偷偷買下100棵咖啡樹種植，本來打算慢慢用零用錢補回去，但新聞曝光後老婆一定會知道，讓他擔憂不知該如何向老婆交代。

王中平表示，剛開始種樹覺得很麻煩，老婆認為他種樹是亂花錢，無論精神或金錢上都不給予支持，讓他一度很受挫想放棄，曾經為了哄騙家人跟他一起去種樹，他種了家人喜歡的水果，沒想到老婆怕蚊子，完全沒興趣陪他去種樹，最後只好一人享受種樹的田園樂趣。

每年收成720磅豆

他說：「每個人都有自己喜歡的娛樂與嗜好，難免會花到錢。」他把種樹當作投資，「因為家人也是吃得到、喝得到。」雖然得不到老婆支持，他還是每周至少1天到樹園除草、澆水外，最近又買下100棵咖啡樹，工作忙碌時沒時間除草照料，便請鄰居、弟妹幫忙照顧，以免雜草長太高影響樹的生長。雖然沒想過要把咖啡豆變成私人品牌，但粗估種植120棵咖啡樹，每年收成至少720磅的咖啡豆，讓他樂在其中當起快樂的「咖啡豆農」。

(中國時報)

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