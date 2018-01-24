《水底情深》入圍13項大贏家

2018年01月24日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

《意外》的法蘭西絲麥朵曼（右）與伍迪哈里遜雙雙入圍。

《敦克爾克大行動》是本屆入圍亞軍，有8項提名。

第90屆奧斯卡入圍名單於台灣時間23日晚間公布，《水底情深》入圍最佳影片、導演、女主角、女配角、男配角、原創劇本等13獎項，毫無意外地成為本屆入圍大贏家；緊追在後的是入圍8項的《敦克爾克大行動》與7項的《意外》。

男主角獎方面，3屆影帝紀錄保持人丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）今年如再拿獎，將與手握4座影后的凱薩琳赫本（Katharine Hepburn）齊名。不過他勁敵環伺，今年橫掃各獎的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），新秀堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）與奧斯卡常客丹佐華盛頓（Denzel Washington）都是強勁對手。

女主角競爭激烈

今年大覺醒的女權意識反映在電影上，令女主角獎競爭格外激烈。探討性侵議題的《意外》女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）已橫掃各獎，演出女性成長與勵志的瑪格羅比（Margot Robbie）和莎雪羅南（Saoirse Ronan）也都深受外界青睞。入圍女主角17次、總入圍次數21次的紀錄保持者梅莉史翠普（Meryl Streep），與大談「人怪戀」的莎莉霍金斯（Sally Hawkins），都是箇中好手。

導演方面，《逃出絕命鎮》的喬登皮爾（Jordan Peele）是有史以來第5位入圍的黑人導演，若拿獎將是首位得獎的黑人。不過他的對手都大有來頭，包括史上第5位入圍的女性葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），獎季銳不可擋的吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro），身價最高的導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan），及首位集滿3大影展導演獎的保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）。

首提名女攝影師

本屆入圍名單還有許多有趣的「第一次」，像是《羅根》為首部入圍改編劇本獎的超級英雄片，將與《以你的名字呼喚我》、《大災難家》、《決勝女王》與《泥沼》一較高下。由Netflix自製的《泥沼》場景設在1940年代二戰後的密西西比州農場，拍攝難度高，不意外地入圍最佳攝影獎，攝影師瑞秋莫里森（Rachel Morrison）則是該項目有史以來首位獲提名的女性。

奧斯卡頒獎典禮於台灣時間3月5日早上9點登場，由吉米基墨（Jimmy Kimmel）再次擔任主持人，HBO和HBO HD頻道將進行轉播。

(中國時報)