曾珮瑜愛得跳Tone 前度驚某像老大

2018年01月24日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

曾珮瑜詮釋過許多溫婉賢淑的角色，從女孩演到人母，總給人靜謐的形象，去年得知要拍黑幫類型國片《角頭2：王者再起》，心想終於能使壞，未料仍擔綱相夫教子的「仁嫂」，她苦笑說：「本來以為仁嫂是可以耍刀弄槍的大姊，結果是顧家的媽媽，覺得有點可惜，不過想到老公是王識賢一切都OK了。」

曾珮瑜熱愛挑戰，個性與外型大相逕庭，「我超想要拍噴血漿的B級片，或者是演個徹底的神經病，演戲就是要爽快。」

她天馬行空構思《角頭2》番外篇，開玩笑跟電影公司提議拍《角頭之仁嫂復仇記》，風格仿效《追殺比爾》，她說：「劇情是本來溫柔的大嫂要替老公報仇，就拿機關槍掃射敵人！」

曾愛刺青男

不僅性格與外型有反差，曾珮瑜談戀愛的對象也很跳Tone，曾愛上刺青男，也交往過別人眼中愛改車的台客，「他很尊重我，再怎麼愛車還是接受我在車上吃東西，飲料灑了也不會發飆。」電影開拍前劇組帶她去田野調查，見識真正的角頭老大，她發現某種程度上前度就跟老大相似，天不怕地不怕就怕老婆大人。

電影裡曾珮瑜總在等老公回家，有場哭戲是她要跟老公道別，與君一別難再相逢，「仁嫂不能讓老公當縮頭烏龜，又怕以後見不到面，擔心今天過後就剩下自己跟女兒了。」想到煮好的雞湯放到冷都不會有人來喝，讓她瞬間達到哭點。

(中國時報)