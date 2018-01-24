2018年01月24日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

郭建宏昨參加工會尾牙，對公廣集團近來風波未表示意見。（粘耿豪攝）

中華演總工會23日晚席開百桌舉辦尾牙，資深藝人康龍本月三重住家發生火災，妻子不幸過世，他昨晚戴著帽子和口罩遮臉、眼睛紅腫首度公開露面，談到已逝妻子眼眶含淚，文化部和工會各自捐10萬及數萬元資助他度過難關，他在台上說：「謝謝大家關心，我會再站起來。」眾人也幫他加油打氣。

康龍說他的痰已從黑色變白色，只有空氣不好時會受不了，他原本不知道老婆過世，「我走出來時，我妹妹、女兒要我冷靜，要講一個壞消息，說她肚子和臉都腫了，就一個晚上就走了。」他老婆的告別式訂2月4日在一殯舉行，他會到場。

演藝工會理事長康凱曾和余天鬧不合，先前工會通知余天會到，外界認為有望「破冰」，結果余天在南部沒出現。康凱說跟余天在憲光藝工隊是同梯的，過去政治立場不同，但認為藝人不該牽扯政治，「圈內沒有政治立場，照顧藝人最重要」，即將卸任的華視總經理郭建宏昨也到場，其他包括95歲的常楓等。

康凱表示為增加藝人演出機會，已與北京中視創星、廣東寶石藍演藝簽約1年10部電影的合約，重拍台灣電影，「合作案中，會放寬到5個台灣演員演出，也會用原來的台灣導演。」

(中國時報)