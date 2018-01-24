水美人房思瑜 健身不花錢

房思瑜以UA的HG GIRL BOSS黑背心1280元、Storm Layered Up緊身褲2680元，搭配自己的大外套，穿UNITED NUDE黑色麂皮絨靴1萬2200元，混搭自己帶來的Vita Fede手環，打造時下最熱的運動時尚。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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Dior J’adior五彩水晶鑲嵌雙環戒指，1萬2000元。（Dior提供）
NEW ERA星際大戰聯名鴨舌帽，1380元。（NEW ERA提供）
房思瑜熱愛運動並喝大量水分，打造完美好身材，她穿UA的Luster夾克6580元，混搭私物龐克風Dazzling金屬項鍊與Vita Fede手環、Dior耳環，運動風被她改成跑趴造型。（JOJ PHOTO攝）
UNDER ARMOUR Threadborne Fortis 3慢跑鞋（海灣藍黑），4380元。（UNDER ARMOUR提供）
UNITED NUDE EAMZ BALLET羊皮黑色高跟鞋，9880元。（UNITED NUDE提供）

擁有健美好身材的房思瑜最近密集在媒體曝光，分享她健身保養的心得。「除了勤運動、不偷懶，我還隨身攜帶祕密武器。」說完，房思瑜搖了搖手中2000cc的大水瓶，「我喝水，一天至少要喝完這麼多！」一天要喝2000cc的水？看到記者一副不可思議的模樣，房思瑜笑說：「如果是出門登山健行，恐怕還不只。」

高中就迷上健行

打從高中時期就迷上登山健行的房思瑜說，由於健行需要補充大量的水分，房思瑜會扛兩瓶2000cc的大水瓶在身上，多喝水可避免脫水，負重又可增加運動量。而她足跡遍布全球，蒙古大草原、美國加州聖地牙哥的薯片石以及南投的水漾森林，是她大力推薦的健行聖地，行程有難有易，可依自己的需求規畫。

出書分享健身心得

房思瑜說，全世界跑透透，她深深覺得台灣有山有海，風景一點也不輸國外，例如南投的水漾森林，走完全程只要6、7個小時就能看到超美的湖景，迄今仍讓她難忘。由於熱愛運動，房思瑜不僅打造魔鬼般的好身材，且對演藝事業加分不少，最近將出書分享她運動健身的心得，正式躋身作家之列；並受邀以UNDER ARMOUR（UA）運動服混搭Dior、Dazzling等配件，輕鬆將運動風混搭出時尚感。

(中國時報)

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