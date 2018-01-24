塗鴉聯名衣 贊恩搶先穿

COACH 1941春夏系列融入濃濃街頭元素，並以Keith Haring塗鴉、大草原及夏威夷印花，衝撞出強烈個人風格；女模穿COACH x Keith Haring毛衣2萬800元、粉色緞面褲1萬6800元、C Logo壓印Dinky手袋1萬4800元，男模穿COACH x Keith Haring麂皮外套5萬9800元。（羅永銘攝）

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中國時報
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贊恩馬利克日前離開女友吉吉哈蒂德紐約住家時，即以一襲COACH x Keith Haring聯名系列長袖衛衣現身。（CFP）
COACH x Keith Haring咆哮犬圖騰復古草原印花Mailbox包款，2萬3800元。（COACH提供）
COACH x Keith Haring聯名系列白色T恤，3300元。（COACH提供）
COACH彩色絎縫細節釘飾Parker肩背包，2萬3800元。（COACH提供）

前一世代成員贊恩馬利克（Zayn Malik）與名模女友吉吉哈蒂德愛得火熱，頻頻大方出沒於哈蒂德的紐約公寓，日前更搶先穿上COACH與Keith Haring聯名系款長袖衛衣現身，藉美式街頭靈感呼應獨特個人風格。而出身紐約的COACH也在英裔創意總監Stuart Vevers操刀下，詮釋出不同以往的藝術氣息。

COACH 1941春夏系列自紐約饒舌樂團「探索一族」的歌曲出發，女裝揉合復古草原印花及70年代搖滾氛圍，慵懶洋裝輪廓穿插短版毛衣、翻毛拼接夾克等單品，衝撞出柔美的性感魅力；男裝則引入30年代流行的夏威夷衫元素，緞面棒球外套裝飾拼布細節，襯衫也換成較為修身的版型，而重複出現的咆哮犬、幽浮等Keith Haring塗鴉圖騰，亦為整體塑造出摩登形象。

配件方面，品牌代表性C字logo跳脫過往緹花布面，本季改委身於皮革布料壓印及肩背包款鍊帶上，全新推出的女士皮帶釦頭，也以C字金屬大器刻劃，帶出系列中的叛逆不羈。而主打表面絎縫的Parker肩背包與復刻1972年COACH首位設計師Bonnie Cashin創作的Mailbox手袋，均靠其獨特外型備受矚目。

(中國時報)

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