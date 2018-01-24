愛其華旺來運轉

愛其華推出狗年生肖限量表充滿喜氣，鑲鑽款式更添氣場。（Ogival提供）

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中國時報
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愛其華狗年生肖限量表，象徵了財運亨通、事業興旺。（Ogival提供）
1.愛其華「祥龍獻瑞」鏤空表，為生肖表系列的經典巔峰之作。（Ogival提供）
2.愛其華十二生肖鏤空表，有生生不息、時來運轉的意涵。（Ogival提供）
3.愛其華鏤空「好旺表」，結合鏤空機芯更添工藝之美。（Ogival提供）
（CFP）

中國人把狗視為吉利的動物，家中若來了一隻狗，就是「狗來富」，預言財富來臨，因此2018年狗年也有「旺年」之意，象徵了財運亨通、事業興旺。瑞士名表愛其華（Ogival）為迎接戌狗年，融合東方文化和西方鐘表訂製工藝，打造一系列狗年生肖限量表，象徵時時刻刻都興旺。

狗年限量表 金雕和鑲鑽

愛其華自從2012年推出龍年生肖表大受歡迎後，品牌每年都會定期推出的生肖表款，由於為限量表款，又能展現雋永的歷史人文內涵，因此深受鐘表收藏家的喜愛。今年新登場的狗年生肖表有琺瑯金雕與表圈鑲鑽兩種款式，每款表都有編號，值得收藏。

鏤空好旺表 精雕犬來富

結合鏤空機芯打造的愛其華「好旺表」，表面精雕瑞犬，搭配復古琺瑯時標和鏤空機芯呈現律動之美，以及象徵財源滾滾的錢幣紋表圈，代表了「犬來富」、「犬來旺」。

十二生肖鏤空表 轉好運

以中國的十二生肖詮釋十二個計時單位，不僅恰如其分，且更有意義。瑞士名表愛其華（Ogival）推出「十二生肖」鏤空表，將象徵中國傳統文化精髓的十二生肖，以子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬為順序排列，有生生不息、時來運轉的意涵。

祥龍獻瑞鏤空表 最經典

愛其華自2012年龍年起每年都會推出一只生肖表，此為最經典的「祥龍獻瑞」鏤空表，祥龍盤踞在鏤空表面上，與精密的機芯合為一體，詮釋龍能顯能隱、能伸能屈、春分登天、秋分潛淵、呼風喚雨，是品牌展現金雕與琺瑯工藝的代表作品，深受鐘表收藏家的喜愛。

意者請洽各大百貨愛其華專櫃、寶島鐘表店櫃，或電洽0800-437-123，愛其華官網： www.ogival-watch.com。

(中國時報)

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