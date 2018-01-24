宋慧喬大風衣緊包 現身巴黎

荷蘭設計師Iris van Herpen再度發揮擅長3D身體造景，由自然中汲取靈感，透過雷射雕琢發展出前衛又和諧的夢幻輪廓。（CFP）

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中國時報
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有著超現實傳統的Schiaparelli，選用輕柔材質拼接非洲民族風圖騰，打造異教女神裝著。（Schiaparelli提供）
身懷六甲的時尚博主Chiara Ferragni，日前挺孕肚踏上高跟長靴為DIOR高訂秀站台。（DIOR提供）
美國品牌Proenza Schouler選於高訂周間發表2018秋冬女裝成衣系列，透過各種異材質混搭出修長身型，帶領眾人重返美國工藝精神。（Proenza Schouler提供）
喬妹宋慧喬日前以一身大風衣造型現身DIOR巴黎2018春夏高級訂製服系列大秀。（DIOR提供）
DIOR 2018春夏高級訂製服系列受超現實主義啟發，以黑白色調重新演繹品牌經典New Look輪廓，用霓裳巧妙交織出虛幻與現實間的剎那景象。（DIOR提供）

2018春夏巴黎高級訂製周於當地時間22日揭幕，繼老公宋仲基日前於DIOR HOMME大秀亮相後，喬妹宋慧喬則接棒現身DIOR高訂秀場。只見她身著卡其色風衣配黑色長靴全身包緊緊，不免給人一種是否好「孕」將近的猜疑，同場已近臨盆的時尚博主Chiara Ferragni倒是不吝和大眾分享喜悅，一襲洞洞洋裝搭上過膝黑色高跟長靴，辣媽寶座當之無愧。

反觀伸展台上的DIOR 2018春夏高訂大秀，創意總監Maria Grazia Chiuri也同我們玩了一場視覺遊戲，系列受超現實主義畫家Leonor Fini啟發，以黑白為整體定調。品牌經典New Look輪廓，被設計師用硬挺夾克及薄紗長裙重塑，籠子化作霓裳上黑色管狀網羅，手套抓握腳踝變身鞋履繫帶，巧妙交織出虛幻與現實間的剎那停格。

荷蘭設計師Iris van Herpen再度發揮擅長3D身體造景，將由自然中汲取的靈感，透過雷射雕琢的皮革等材質表現於隱形軀幹之上，發展出前衛又和諧的夢幻輪廓；有著超現實傳統的Schiaparelli，則選用輕柔的細紗、絲綢拼接非洲民族風圖騰，譜出一段夏夜異教神話。

而於高訂周間發表2018秋冬女裝成衣系列的美國品牌Proenza Schouler，帶領眾人重返美國工藝精神，透過各種異材質混搭出修長身型，為當代女裝注入摩登片刻。

(中國時報)

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