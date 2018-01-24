量販奶茶戰 新星竄位

2018年01月24日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

家樂福獨家新品目前衝上奶茶亞軍，福樂幸福鮮奶茶936ml，採用斯里蘭卡錫蘭高地紅茶搭配福樂鮮乳，原價95元、24日至28日特價69元，每賣1瓶捐5元給台東書屋，幫助偏鄉兒童教育。（家樂福提供）

全聯獨家新品，福樂小濃鮮奶茶385ml，原價39元、3月8日前第2件5折。（全聯提供）

愛買冠軍奶茶，統一麥香奶茶250ml x 6，42元。（愛買提供）

大潤發冠軍奶茶，義美奶茶400ml，35元。（大潤發提供）

去年義美厚奶茶炒熱奶茶市場，量販、超市不斷推新陳出新，而從銷售榜單來看，消費者對奶茶追求「不只濃，還要純！」以家樂福近月來單日銷量排行為例，義美奶茶仍具續航力，10個月賣破50萬瓶，退居老3，但「光泉重乳濃奶茶」上架滿月賣15萬瓶摘冠；訴求成分簡單、天然的新品「福樂幸福奶茶更是19日才推出，就搶下亞軍。

幸福鮮奶茶 訴求零添加

家樂福公關經理林夢紹表示，過去奶茶以常溫鋁箔包為主，近期多款重量級新品炒熱冷藏奶茶市場，業績成長1倍，後勢仍看好。有鑑於消費者愛嘗鮮，樂把新星捧為霸主，獨家與福樂聯手，花半年研發幸福鮮奶茶，成分為鮮奶、水、茶葉和糖，強調不使用奶精、奶粉，不添加香料、色素和乳化劑，兼顧口感與零添加的健康訴求。

其他量販通路從去年到今，也呈現奶茶愛濃的趨勢。愛買的「統一麥香奶茶」單月賣10萬瓶、「立頓奶茶」單月賣8萬瓶，這2年穩居冠、亞軍，過年、中元等大檔期成箱銷售可比平日暴增2至3倍，公關經理王佳慧表示，但單月賣7萬8000瓶的義美奶茶，去年首次擠進前3名，日本透明奶茶也曾2天賣2000瓶，曾締造單日新紀錄，後勢可期。

冷藏奶茶 義美居冠

大潤發公關郭建志分析，冷藏奶茶單罐零售，銷售數據雖較常溫奶茶成箱賣吃虧，義美奶茶仍憑著品牌形象及高話題性，去年賣22萬瓶當上冷藏奶茶年度銷售王，比台灣比菲多純萃喝醇乳奶茶12萬瓶和統一左岸咖啡館昂列奶茶8.8萬瓶，都高出10萬瓶以上。

全聯昨（23日）也趁勢獨家發表福樂小濃系列新品，鮮奶茶、抹茶鮮奶茶標榜100%使用鮮乳，無添加奶精、奶粉；與同步推出的特濃可可亞、草莓奶茶價位25元至39元，3月8日前皆第2件5折。

(中國時報)