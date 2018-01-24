2018年01月24日 04:10 中國時報 朱國珍

距離投票日剩下一周，王正義聲勢看好，許多鄉親志願來競選總部幫忙，對新鄉長充滿期待。然而耳語紛紛，吃飯喝酒閒談之間，總會傳出某某拿了二號候選人的錢，某某拿了一號候選人的錢。

「上個月給一千，現在給兩千。」

賄選的消息，浮動於有山有水的偏鄉，立冬剛過，溪河意外鼓噪，滔滔流水翻滾著謠言，鎮日嘶隆作響。妻說她親眼看見有人拿了蘇年來的錢，她不敢開口問，拜託熟識的朋友探詢，那人答：「我只是拿他的錢，票還是會投給王正義。」

12月2日，投票前三天，敵營放出消息，王正義賄選，已經被抓去關。

當時他和妻，人在競選總部，為最後三天的造勢活動忙碌。聽到訊息，嗤之以鼻。「奧步！」他心想：「我明明就在這裡。」

隔日，查賄小組開始約談。

王正義斷然回應：「沒空。」清清白白選舉，有什麼好約談的？

「你被檢舉賄選。」

「誰檢舉我？」

「警察局已經做了筆錄。」辦案人員回答。

賄選。證據確鑿。

肅颯冬季，埋葬祖靈的聖山，抵擋不住季節的殘酷，政治暴風圈襲捲，吹亂公平與正義。怒吼的空氣撕裂呼嘯，淒厲如女巫嘶語，向黎明之前的陰闇咆哮。是預言或詛咒已經不重要，三天後，王正義以50票的差距落選。

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「你要的電風扇、新棉被、都已經買好了。還有啊，現在都不看書了嗎？都沒聽你說要我帶書給你看。」隔著鐵條壓克力窗，美怡問。

「我每天看四份報紙。」

「這麼清閒。」

王正義牽動嘴角，神氣地說：「我現在有助理。」

「這麼好？」美怡露出妒嫉的神情。

「也是個鄉長。無期徒刑。」

「為什麼？」

「氣憤殺人，沒想到讓對方一刀斃命。是個漢人，已經六十幾歲了。他懂文書，報告都給他寫，什麼事都給他做，我只要監督就好，一個月給他六百塊錢。」

「原來你每個月都跟我要錢，都是用在這裡喔。」美怡柔軟的說話音頻，永遠不會讓人感覺發脾氣。

「我不只一個助理呢！另外還有兩個，幫我洗衣服，打掃。那個洗衣服的小子還真不錯，每次都折得整整齊齊，像軍隊棉被一樣，送來給我。」王正義愈講愈開心。

「你唷！不要再那麼容易被人家騙。以前那個施什麼才的，也是個年輕人，剛剛出獄，回到我們鄉下，你說要幫忙照顧人家，他就來找我，說沒地方住，我就帶他去看山上的農舍，結果他嫌舊又漏水，不要住。後來在鎮上開按摩店，我還介紹客人過去給他按摩，結果，你知道嗎？他是吸毒犯。」美怡哼了一聲：「還好山上的房子沒有給他住，要不然就成了毒窟。」

「這麼誇張噢！」

美怡接著說：「還有你的室友，那個犯了槍砲彈藥管制法的黑道大哥，一直說有遊艇可以讓我們家老大舉行遊艇結婚典禮，還要投資老二開醫院。後來得了喉癌那個？記得嗎？你不是寫信給你官校同學募款，要幫大哥治病。你同學就一千、兩千寄到監獄。啊寄信人不是都會留下地址？結果那個人獄外就醫，第一個就跑去找你官校同學借錢，借一個好奇怪的數字，好像是四萬七千三百二十幾塊。哪有人借錢這樣借的？你同學覺得很奇怪，遇到我的時候才問我，我叫他不要再跟這個人聯絡了，啊那個黑道不是說他有遊艇嗎？賣一個就有四千萬，還要借四萬塊喲！」

「噢！我同學真的有寄錢喔？我都不知道。那個黑道每次收到錢，都說是他公司會計寄來給他零用的。」王正義回答。

「後來聽說，那個人喉癌四期，出來沒多久就死了。」

王正義靜默。

隔壁探監的親屬聲音突然大了起來，好像是為了零用錢的事情爭執。美怡轉過頭去看了一會兒，又轉過頭來，掩住電話筒，細聲細氣地透露線索：「隔壁為錢的事情吵了起來。」

王正義學她也掩住電話筒，低語：「我在裡面也聽到了。」

兩人視線相交，一陣笑。

「你不要擔心。高雄的老房子賣掉了，賣三百萬。你也知道，那個房子又舊又破，賣三百萬差不多，可以用來付現在這個房子的貸款。」

王正義點點頭。從前這些生活開銷，都是他在負責，妻不在金錢方面精明，也不想管，單純勤儉。年輕時推攤車，會利用煮過黑輪蘿蔔的湯頭來煮蚵仔麵線，不必添加味精，客人都說好吃，那時候，為家裡賺了第一桶金。

「下次想吃什麼？」美怡問。

「蚵仔麵線。」王正義毫不思索地回答：「還有肉。很多很多肉」

「這麼胖，還吃那麼多肉。」美怡回應。

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有錢就是老大，獄裡獄外、黑道白道都一樣。

黑道老大靠「會計」每月匯錢；白道老大靠家屬資助。每次會客結束，「大哥」的身分地位，清楚攤開餐桌上。只有「大哥」面前，才有滿桌豐盛佳餚、高級水果，吃得眾人滿臉油光，飽足暢快。這份光景，讓那些從來沒有家屬探視的受刑人，看得口水直流，眼淚吞進肚裡。

「利誘」，永遠是經營管理的最高原則。從前王正義在課本上學到的「藍海」只是咬文嚼字，複製這套用來檢驗人性，讓他敗掉半生基業。現在，他學聰明，法律褫奪他的公權也消滅他的熱血，從此不再廢話，罩子放亮，只挑身邊能辦事的人，給點錢，分享好吃的食物，這些人隨即忠心耿耿，為他代勞，心甘情願呼喊他「大哥」。

「我是白道大哥。」王正義笑，心頭悵惘。

三年前，若是明瞭做大哥的道理，唯利所使，情義靠邊，也許痛心的程度可以紓緩些，也許，當血脈親族不願意和自己在同一條船上，能夠釋懷背叛。大姐古明珠嫁到溪梧村五十年，連任三屆鄉民代表，造橋鋪路，深耕部落，全力扶植親弟弟王正義選鄉長，快七十歲的老人，騎著電動車，挨家挨戶親自拉票，最後拉不住自己兒女的心，孩子們一張票也沒投給親舅舅。鄉長選舉結果，溪梧村得票率只有百分之二，老大姐羞愧鬧自殺，落選當晚一個人在家喝完半打補力康。

新鄉長蘇年來和妻子出生溪梧村，家族、姻親扎根於此，勢力連綿到全鄉。當選後，酬庸所有輔選人員。古明珠的兒媳婦依娜，選前無業，選後立刻到蘇春嬌的診所上班，負責掛號接電話，月薪兩萬五。

派出所接受王正義賄選檢舉案的承辦警察黃俊財，正是蘇年來的小舅子。出面檢舉的母子，是黃俊財老婆的舅媽，也是姻親。

出面檢舉王正義賄選的母子，不認識字，不會簽名，不會說國語。母親鍾蓮妹，六十多歲，酗酒，獨居；兒子杜進來，無業，進出監獄無數次。偵訊時，兩人全程需要翻譯。

記不得出生年月日，不知道身分證字號，他們一口咬定王正義是在10月28日草林國小運動會時，發給每人各兩千元買票。

第一次開庭時，檢察官問：「誰給你錢？」

「沒有。」

「有沒有拿到選舉的錢？」

「沒有。」

「是不是王正義給錢？」

「是。」

只要一聽到王正義的名字，只會說泰雅族語的母子，立刻回答「是。」

法官全然採信偵訊筆錄。即使王正義提出人證物證：10月28日草林國小運動會，王正義與競選團隊確實前往握手拜票，但時間是中午的用餐空檔，大約十二點四十分，團隊隨即趕赴其他行程。然而起訴書中，鍾蓮妹母子所指控的時間是下午四點，接近黃昏。根據草林國小的活動記錄，當天運動會，在下午三點已全部結束。

（本文摘自《慾望道場》一書，印刻出版）

(中國時報)