2018年01月24日 04:10 中國時報 神隱

場中又一名武士下場，這人比起前幾位都還矮小許多，但身材精壯，胸膛厚實，全身黝黑，細看，從那顆光頭到全身的皮膚，似乎都紋上了各色圖案、文字及不知名的符號，一上場便張開雙臂大吼，試圖喊出氣勢來，但不知怎地，全場未有人給他回響，連整個山谷也沒盪出半點回音，應是適才的血浪太過嚇人，眾人心有餘悸，還未從恐懼中回過神來。

是的，都是上過刀山下過油鍋的漢子，腦袋也不知掉過幾次了，他們崇拜的是力量，敬重的是血氣，最不屑的是陰謀詭計與騙人的法術，但剛才的感受是法術嗎？法術如能令人感同身受，甚至逼人至死境，那也是一種可怕的力量，殺人不眨眼的人，殘忍無極限的人，人人都見過，但眼前這人，或者是他們此生見過最不可思議的一個。

眾人皮膚上都還留著那血海沖刷過後的黏膩感，忍不住去撫觸，卻沒半點殘存的痕跡，細瞧，也沒任何顏色。在場誰沒被血噴濺過？卻從沒被這麼多血浸泡過，那感覺太過真實，只希望那是一場夢，對，那是夢，可怕的是，製造這場夢的人，還活生生站在場中，扮演好人。

「好了好了，到此為止吧，大師的能耐我等見識過了，佩服佩服，說吧，你要什麼？」卻是傳話老人的聲音，他被銅面武士扶著下場，矮小的武士退位。原來，這谷裡的最高權力者，不是谷主，不是各寨寨主，也不是這十二位金刀侍衛，而是這個不起眼的老頭。

「大將軍說笑了，小僧豈敢造次，只是有一個小小的請求。」和尚稱呼他大將軍，想必曾是一位呼風喚雨、攻城無數、殺人如麻的功德主。聽和尚這麼叫他，老人竟有些站不穩。

「大師神通廣大，連老朽幾十年前的賤號都還記得。」

「大將軍為人謙遜，與世無爭，要不，這西域諸國必有一方天下是您的，稱王稱帝什麼的，對您而言也不是什麼難事。」（待續）

(中國時報)