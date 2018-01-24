咒俠59－混世魔王

友善列印
中國時報
神隱

場中又一名武士下場，這人比起前幾位都還矮小許多，但身材精壯，胸膛厚實，全身黝黑，細看，從那顆光頭到全身的皮膚，似乎都紋上了各色圖案、文字及不知名的符號，一上場便張開雙臂大吼，試圖喊出氣勢來，但不知怎地，全場未有人給他回響，連整個山谷也沒盪出半點回音，應是適才的血浪太過嚇人，眾人心有餘悸，還未從恐懼中回過神來。

是的，都是上過刀山下過油鍋的漢子，腦袋也不知掉過幾次了，他們崇拜的是力量，敬重的是血氣，最不屑的是陰謀詭計與騙人的法術，但剛才的感受是法術嗎？法術如能令人感同身受，甚至逼人至死境，那也是一種可怕的力量，殺人不眨眼的人，殘忍無極限的人，人人都見過，但眼前這人，或者是他們此生見過最不可思議的一個。

眾人皮膚上都還留著那血海沖刷過後的黏膩感，忍不住去撫觸，卻沒半點殘存的痕跡，細瞧，也沒任何顏色。在場誰沒被血噴濺過？卻從沒被這麼多血浸泡過，那感覺太過真實，只希望那是一場夢，對，那是夢，可怕的是，製造這場夢的人，還活生生站在場中，扮演好人。

「好了好了，到此為止吧，大師的能耐我等見識過了，佩服佩服，說吧，你要什麼？」卻是傳話老人的聲音，他被銅面武士扶著下場，矮小的武士退位。原來，這谷裡的最高權力者，不是谷主，不是各寨寨主，也不是這十二位金刀侍衛，而是這個不起眼的老頭。

「大將軍說笑了，小僧豈敢造次，只是有一個小小的請求。」和尚稱呼他大將軍，想必曾是一位呼風喚雨、攻城無數、殺人如麻的功德主。聽和尚這麼叫他，老人竟有些站不穩。

「大師神通廣大，連老朽幾十年前的賤號都還記得。」

「大將軍為人謙遜，與世無爭，要不，這西域諸國必有一方天下是您的，稱王稱帝什麼的，對您而言也不是什麼難事。」（待續）

(中國時報)

王正義 3 情歌 10－陰曹地府

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。