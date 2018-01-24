情歌 10－陰曹地府

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中國時報
鄭順聰

心猜疑著傳奇，修遠回到宿舍，港立興沖沖的找他講話。

「修遠！修遠！我跟你說，晚餐時間你不在，發生了一件大事，我跟你說，我跟你說，有人大便沒沖乾淨被更生學長捉到！他氣炸了！不知跑哪裡去了？」港立說。

「有那麼嚴重嗎？」修遠說。

「更生學長不僅管我們寢室，還管到廁所去，你也知道，他在每一個大便斗上頭貼告示，警告說大完大便要沖乾淨，否則一切後果自行負責。」

「我知道啊！每次大完便我都有檢查，要是被他看到，那保證完蛋。」

「就在今夜，更生學長發現我們同區的學長去蹲廁所，人就在外頭等，沒想到就被他抓到大便沒沖乾淨，他壓著那個學長，當場要他刷刷刷。」

「這也太過分了，連大便都要管，那打手槍槍管沒清乾淨也要管嗎？」

「修遠啊！我跟你說，有一次我看到那個頭髮捲捲的學長，拿了包衛生紙就跑到浴室把自己關在裡頭，那不是在打手槍是在幹嘛！那個學長怪怪的，一個人住，還有那個瘦得只剩下骨頭的學長，你沒看他整天關在宿舍裡頭，若出來到公廁尿尿時逢人就說：人生好累，不知未來怎麼辦？你知道該怎麼辦嗎？你還有沒有發現，我們這一區共七間寢室，只住了五間，還都沒住滿，最遠那間住了兩個學長，但門口不時出現女生的鞋子，我還聽到裡頭有那個那個的聲音，修遠修遠，你有沒有發現，這一區的學長都是怪人，不是刻意搬來好方便跟女友同居的，就是跟別人處不來被趕到這兒的，還有隔壁的那個學長，人長得白淨講話有氣質的那個，看起來好像很好相處，但他也是『大便沒沖乾淨糾察委員會』的，每天都在洗大便盆小便斗。有一次啊我到他房間，很令人髮指啊！他邊說就邊用膠帶黏散落的頭髮毛屑，他邊說邊把衣櫥打開，全部是內褲，全部是白色的，切豆腐般摺疊得整整齊齊的，修遠啊！我們好慘啊，住在一個瘋人院，其中第一變態，就在我們寢室。」

「你說你自己嗎？」

「你明知故問！不管那麼多了！我受不了！我受不了！」港立走到門口，一把撕毀寢室公約：「我要起義，我要跟他理論，我要啟動戰鬥模式！」

「喔，我知道了。」

「你怎麼沒跟我同仇敵愾？」

「還好啦。」（待續）

(中國時報)

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