教育部 別當鴕鳥！教國中生性滿足 家長轟翰林教科書惡搞

2018年01月25日 04:09 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

插圖(左耳)

「雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛。」翰林出版的國中「健康與體育二下」提到的性教育內容，讓家長團體不能認同，他們強調依刑法16歲以上性行為才是合法的，國高中教科書內容卻亂七八糟，教育部必須負起責任，不該隨便推給書商。

目前中小學正在選擇106學年下學期教科書，全國家長會長聯盟、高雄市家長協會及台北市國中學生家長會聯合會等團體昨召開記者會，公布性平教材的家長不認同指數，提供給學校參考。

性愛自拍學問大 高中教材也挨批

全國家長會長聯盟常務理事楊郡慈表示，經過審議，育達出版的高中「健康與護理」提出「不同且多元的性別思維」、用保險套公司數據顯示國外性伴侶人數的內容、介紹國外性愛光碟自拍大紅大紫等內容，得到最高的不認同指數35.1（滿分100）。

此外，翰林出版的國中「健康與體育二下」出現「雙方自願、不傷害他人情況下滿足自己的性與愛」，泰宇出版的高中「健康與護理」出現「目前內政部同意，性別變更可以不必經由手術摘除原性器官」，也讓家長難以認同。國教行動聯盟理事長王立昇問，內政部到底什麼時候同意「性別變更不必經由手術摘除原性器官」，他不知道，但教科書出現這樣的內容，實在是誤導學生。

連結屍生戀、愉虐戀 家長驚呆了

家長團體並注意到，育達出版的高中「健康與護理乙版」和幼獅出版的高中「健康與護理」都出現中央大學性／別研究室的連結，但在這連結的網站上卻看到屍生戀、愉虐戀、群交等多數家長都不懂的名詞，這種學術研究成為中學生的學習內容，非常不當。

教育部國教署學安組副組長李黛華回應，國家教育研究院訂有「中小學性別偏見指標」，正廣泛蒐集各界意見，如果教科書內容存有性別偏見或不正確內容，會由專家檢核確認後，請書商以勘誤或下次出版時改正處理。

翰林出版社則表示，他們的教科書都是通過國教院的審定取得執照後，才提供給學生使用，如果有些內容不是很正確，國教院來文要他們更正，他們會配合辦理。

(中國時報)