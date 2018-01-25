醫美出人命！港女富商抽脂猝死 檢擬約談李進良

2018年01月25日 04:09 中國時報 謝明俊 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

減肥抽脂，小心連命都沒了。52歲香港籍珠寶女富商馬蘭，前晚在整形名醫李進良擔任院長的「嘉仕美」醫美診所接受抽脂手術時猝死。馬婦兒子24日抵台，對手術的劉佳政醫師等4名醫護人員，提告涉嫌業務過失致死罪。檢方傳喚劉等4人，訊後諭令劉30萬元交保、麻醉醫師葉春興10萬元、護理師施欣汝、邱瀞慧各以5萬元交保候傳。

馬女兩岸三地政商實力雄厚

據了解，馬姓婦人來自大陸，是高幹子女，以七彩雲南寶石起家，身家數億人民幣，在香港從事珠寶業，該店採預約制，對特定人銷售，政商實力雄厚，而馬經常往來台港兩地，因為知道李進良名氣很大，慕名而去，沒想到卻喪命。

外傳嘉仕美診所是由藝人胡瓜女婿李進良開設，但登記的負責人不是李進良。檢察官擬傳喚，了解他與診所的關係。李昨發表聲明表達遺憾，強調執行手術的是合格外科醫師，手術過程相信也符合臨床專業。

警方調查，馬婦參加的「減肥塑形療程」，前後需2個月。馬婦2017年11月26日由2名閨密陪同來台，住在北市東區知名5星級飯店，除到診所接受療程，沒事就到處遊玩，包括食宿醫療，整個費用估計超過百萬。

減肥塑形療程包括抽脂手術，非一次完成，須分階段進行。馬婦先前已來台做過但未完成，診所安排23日晚間6時，在診所5樓手術室，做另一階段抽脂手術，由43歲外科醫師劉佳政動刀，60歲麻醉醫師葉春興負責麻醉，另2名女護理師在旁跟刀。

葉麻醉後，婦人陷入昏睡。劉開始抽脂，但手術才開始10分鐘，婦人身上生理監視器，突然出現訊號，呼吸心跳數據快速下降。劉見情況不對，立即停止，施以CPR急救，並打119電話求助，將婦人送國泰醫院急救，仍告不治。警方漏夜傳喚醫護人員調查，釐清狀況。

2名閨密聞訊，立即打電話通知馬婦在香港兒子來台，昨午抵台後，即配合檢方會同法醫相驗。他當場表示要告到底，檢方也赴診所調閱馬婦病歷、生理監控資料及診所內外監視器。

家屬堅持告到底 醫護4人交保

診所指稱儀器關閉後，生理監控資料並未存檔。檢察官近日將找廠商開機解讀資料，並指示警方調閱診所內外監視器畫面，了解馬婦進入診所時的身心狀況，隨後傳喚主刀的劉佳政等4名醫護偵訊。

警方查出，執刀的劉佳政，過去曾在榮總服務。負責麻醉的葉春興過去兩度遭被害人家屬控告，一次有罪一次無罪。據了解，2人在檢警偵訊時，均否認有過失。由於馬婦單親扶養的兒子堅持提告，檢方暫定周五下午解剖，採集檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

(中國時報)