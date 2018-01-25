醫美出人命！港女富商抽脂猝死 檢擬約談李進良

香港籍馬姓婦人在整形名醫李進良擔任院長的醫美診所接受抽脂手術時猝死，圖為李進良在台北市忠孝東路上的診所外的大幅廣告。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

減肥抽脂，小心連命都沒了。52歲香港籍珠寶女富商馬蘭，前晚在整形名醫李進良擔任院長的「嘉仕美」醫美診所接受抽脂手術時猝死。馬婦兒子24日抵台，對手術的劉佳政醫師等4名醫護人員，提告涉嫌業務過失致死罪。檢方傳喚劉等4人，訊後諭令劉30萬元交保、麻醉醫師葉春興10萬元、護理師施欣汝、邱瀞慧各以5萬元交保候傳。

馬女兩岸三地政商實力雄厚

據了解，馬姓婦人來自大陸，是高幹子女，以七彩雲南寶石起家，身家數億人民幣，在香港從事珠寶業，該店採預約制，對特定人銷售，政商實力雄厚，而馬經常往來台港兩地，因為知道李進良名氣很大，慕名而去，沒想到卻喪命。

外傳嘉仕美診所是由藝人胡瓜女婿李進良開設，但登記的負責人不是李進良。檢察官擬傳喚，了解他與診所的關係。李昨發表聲明表達遺憾，強調執行手術的是合格外科醫師，手術過程相信也符合臨床專業。

警方調查，馬婦參加的「減肥塑形療程」，前後需2個月。馬婦2017年11月26日由2名閨密陪同來台，住在北市東區知名5星級飯店，除到診所接受療程，沒事就到處遊玩，包括食宿醫療，整個費用估計超過百萬。

減肥塑形療程包括抽脂手術，非一次完成，須分階段進行。馬婦先前已來台做過但未完成，診所安排23日晚間6時，在診所5樓手術室，做另一階段抽脂手術，由43歲外科醫師劉佳政動刀，60歲麻醉醫師葉春興負責麻醉，另2名女護理師在旁跟刀。

葉麻醉後，婦人陷入昏睡。劉開始抽脂，但手術才開始10分鐘，婦人身上生理監視器，突然出現訊號，呼吸心跳數據快速下降。劉見情況不對，立即停止，施以CPR急救，並打119電話求助，將婦人送國泰醫院急救，仍告不治。警方漏夜傳喚醫護人員調查，釐清狀況。

2名閨密聞訊，立即打電話通知馬婦在香港兒子來台，昨午抵台後，即配合檢方會同法醫相驗。他當場表示要告到底，檢方也赴診所調閱馬婦病歷、生理監控資料及診所內外監視器。

家屬堅持告到底 醫護4人交保

診所指稱儀器關閉後，生理監控資料並未存檔。檢察官近日將找廠商開機解讀資料，並指示警方調閱診所內外監視器畫面，了解馬婦進入診所時的身心狀況，隨後傳喚主刀的劉佳政等4名醫護偵訊。

警方查出，執刀的劉佳政，過去曾在榮總服務。負責麻醉的葉春興過去兩度遭被害人家屬控告，一次有罪一次無罪。據了解，2人在檢警偵訊時，均否認有過失。由於馬婦單親扶養的兒子堅持提告，檢方暫定周五下午解剖，採集檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

(中國時報)

愛美又要快 速整形小心送命

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