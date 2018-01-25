老調重彈指校長遴選委員未利益迴避！綠委質疑管爺資格 台大力挺

台大新任校長管中閔。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台大新任校長管中閔遭質疑參選校長時，擔任台灣大哥大獨立董事，遴選委員中卻有台灣大副董事長蔡明興，有違反利益迴避疑慮，民進黨與時代力量立委昨審查預算時提主決議，要求台大釐清遴選過程疑義，在未經遴選委員會釐清前，教育部不得進行後續聘任作業。

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管爺訴心情：I AM FINE

台大校長遴選委員會發言人袁孝維則重申本月11日的聲明，台灣大哥大副董事長蔡明興「並不具備」不得擔任委員的事由，委員會完全沒有違反遴選辦法，一切依規定辦理。蔡明興擔任遴選委員，管中閔當選校長，都沒有違反利益迴避的條文。對於綠委質疑資格不符，管中閔則在臉書大大寫上「I AM FINE」幾個大字，表達自己的心情。

教育部人事處處長陳焜元則說，雖然台大校長遴選結果已經報到教育部，但因外界有些疑慮，會要求台大盡快提出回覆，以利聘案後續作業。他強調，教育部也會採納、關注媒體報導，「就像陽明大學，我們參考部分新聞報導後，請校方釐清，對台大也是採取同樣的作法」。

藍營酸老柯兼台大校長

藍營則炮轟綠委「太超過」，國民黨文傳會主委李明賢痛批，民進黨團的主決議，根本就是赤裸裸的政治干預，「難不成，台大要變成民進黨校或另一個凱校，校長要經民進黨決定？還是讓民進黨團總召柯建銘兼任台大校長、幹事長劉櫂豪兼台大教務長，這樣民進黨才會罷手？」

國民黨文傳會副主委洪孟楷也呼籲台大人應出來反對綠委做法，台大人該責無旁貸地挺身而出，力挺經過公開程序選出來的校長，否則就是民主的最大笑話。

洪孟楷說，管中閔是透過公平公開機制選出，綠委卻藉故刁難教育部，還要求不得進行後續聘任。民進黨上任快2年，酬庸卡位「補好補滿」，現在連台大校長也不放過，想用政治力介入校園。「台大人請站出來，共同呼籲要綠委們把髒手拿開！」

校長遴選辦法應明確化

藍委陳宜民直指，若依綠委邏輯，去年12月底上任的陽明大學校長遴選才真的違反利益迴避原則。他說，校長候選人郭旭崧是心悅生醫獨董，遴選委員會召集人張鴻仁則是董事，兩人當選時甚至還沒辭職，一直到上任前一天才一起辭職。

陳宜民認為，各校校長遴選屢次發生爭議，親綠的沒事，親藍的就有事；教育部自己應該針對遴選制度提出修法，將遴選辦法明確化，否則每次校長遴選就會引發風波。

由於藍委不願簽署該項主決議，該主決議最後保留。如果綠委不撤案，就留待院會處理中央政府總預算時進行表決。

(中國時報)

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