專家籲教科書編訂要更嚴謹

中小學教科書提供的性知識不夠嚴謹，引發家長憂慮，專家籲教科書編訂要正向謹慎。圖為高中同學在校園內彈吉他休閒。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中小學教科書提供的性知識不夠嚴謹，引發家長憂慮。專家說，教科書的性教育內容應盡量正面，不該出現「藝人性愛光碟自拍大紅大紫」的內容；此外，在高中階段，最好不要教「性別變更」議題，以免產生誤導。

翰林出版社國中「健康與體育二下」中提到「雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛」，引發家長不滿，認為這樣的內容不適合國中生。

台師大健康促進與衛生教育系教授晏涵文說，即使男女雙方都滿16歲，這段話也不見得適當，因為兩人之間應該有感情基礎後，才適合有身體關係，不是雙方自願就行。不過他也強調，還是要看上下文，才能判斷此本教科書寫得是否適當。

晏涵文表示，教科書性教育內容，應該盡量正面，出現介紹國外藝人性愛光碟自拍大紅大紫的內容，很不應該，因為教育不應該引導學生去模仿負面的行為。

此外，也有高中「健康與護理」教科書提到「性別變更」議題，晏涵文認為，高中生發育還不成熟，最好不要教這種內容，以免造成學生的錯誤判斷，後悔一輩子。他表示，「性別變更」議題，應該成年之後再依自身狀況去判斷。

高雄樹德科大人類性學研究所講座教授林燕卿表示，不同年齡階段，應給予不同的性教育，太早教、學生學不來、也學不懂，不見得是好事。她認為，性知識是大學問，一定要經由專業訓練的老師來教，才不會誤導學生。

林燕卿舉例，在認識身體議題上，面對5至8歲小朋友，只要讓他們知道器官名稱（如陰莖、陰蒂）及粗淺功能就好；9至12歲，則可教月經、射精方面的知識；國中階段因進入性衝動時期，就可教他們正確性行為及如何避孕，並要他們學會自我管理、不可隨便發展，以免產生遺憾。

而對於高中教科書出現中央大學性／別研究室的網路連結，學生可藉此查詢到人獸交、群交等內容，林燕卿說，如果網站部分內容有助於達成課程目標，那就擷取出來教學，不一定要附網路連結。

(中國時報)

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