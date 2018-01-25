新聞透視－翰林版老出紕漏 頻增教育紛擾

2018年01月25日 04:09 中國時報 林志成

翰林出版的國中「健康與體育」提到「在雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛。」易讓國二學生誤以為，不管有沒有感情基礎，只要雙方自願就可以有性行為，非常不適當。尤其翰林版已經不只一次出問題，教科書屢成負面教材，國家教育研究院身負把關重任，但審定過程不夠嚴謹，都該各打50大板。

家長關心孩子在學校所接受的性教育，教科書內容必須非常嚴謹，否則反而誤導學生。但看看市面上的教科書，提及性知識經常過於大膽前衛，部分甚至是負面教材，讓家長看得膽戰心驚，徒增教育紛擾。

教科書經國家教育研究院審定通過，但送到學生手中的課本，關於性知識的一些內容，仍引起爭議。國教院的審定應更嚴謹一點，才能確保內容沒有爭議。

以翰林出版的國中「健康與體育二下」提到的內容，「現今社會對性與愛的規範是要彼此得到對方的尊重，在雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛。」乍看之下這段話沒有錯，但會讓家長擔心他們14、15歲的小孩被誤導。

刑法規定，16歲以上的兩人若合意發生性行為，才沒有觸法疑慮。但翰林版這本教科書會讓國二的學生誤以為，不管有沒有感情基礎，只要雙方自願就可以有性行為，簡化性愛行為，難怪引起家長不滿。

此外，有些教科書內描寫的性知識，適不適合成為學生教材，有諸多討論空間。譬如高中教科書裡面提到「性別變更」的議題，或是附上人獸交的網路連結，性教育專家就認為不適合。

「性別變更」問題是何其重大，高中生還未成年，父母仍有監護權，教科書中有如此內容，若引發學生的衝動想法，輕則發生親子糾紛，重則造成終身遺憾。

教科書目的在教學，當中提到性知識或同性戀議題，應以保守為原則，避免產生鼓吹性行為或同性戀的疑慮。國教院應嚴格把關，書商也要謹慎編書，才不會造成教育動盪。

(中國時報)