國會觀察－綠權魔掌 殘害校園自主

2018年01月25日 04:09 中國時報 朱真楷

台大遴選新校長，遭民進黨團祭出決議，威脅教育部禁止聘任。這項舉動，無疑已侵犯教育部行政權、破壞大學校長遴選制度；更嚴重的是，當年台灣身處威權年代，政治力想進入校園，都還會有所忌憚，如今民進黨卻公然以政治黑手逼害學術殿堂失去獨立性，比威權更威權。這頭掌握絕對權力的怪獸，無疑已陷入失控狀態。

過去立院表決97年度中央政府總預算案時，國民黨團通過決議，要求地方選委會在立委及總統選舉採二階段領、投票，且中選會不得拒撥經費。結果遭時任閣揆的張俊雄認定該決議與法定預算案無關，有侵犯行政權之嫌，不具拘束力。

當時已是黨鞭的柯建銘還贊聲說，表決預算案時通過的任何決議，只要違憲都無效，「行政院參考就好」。

如今，立院在審查總預算之際，對毫不相干的「台大校長遴選」做出決議，以當年民進黨的標準來看，這難道不也在侵犯行政權？還是說，這個政黨的標準像月亮，可以初一十五不一樣？

第二，民進黨認為，管中閔與台大校長遴選委員之一的蔡明興均有台灣大董事背景，有違利益衝突。問題是，「台大遴選委員會作業細則」早就訂在那裏，民進黨若認為細則有問題，何不在遴選前提出質疑？如今校長已選出，才來要求教育部不得聘任，表面說是違反利益迴避，說穿了，不就是對管中閔的政治色彩有意見？司馬昭之心，路人皆知。

更進一步來說，如果民進黨堅持主張「因為沒有迴避利益衝突，所以選舉不算數」那麼，日前立院處理監委人事同意權時，面對「深綠」的陳師孟，眾綠委們是否也該全數迴避，將決定權交由國民黨表決就好？請問這種鬼邏輯，說得通嗎？

第三，學術的獨立性，是任誰都不可侵犯的紅線。今天，民進黨只因為準校長的政治色彩偏藍，就不惜挾政治力介入獨立遴選機制所產生的結果，而且鎖定的目標，又是自由風氣最盛的台大，這難道不是狠狠打了校園自主一巴掌？

(中國時報)