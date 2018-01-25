2018年01月25日 04:09 中國時報 社會地方中心／連線報導

翰林出版的國中《健康與體育二下》教科書，編入「雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛」內容，老師直言偏頗內容只會讓教育往下沉淪，甚至讓孩子解讀成錯誤的性觀念，性教育變成性解放。長期關注性別教育的安定力量聯盟主席孫繼正表示，國中生身心靈尚未成熟，怎麼可以把不當性別教育納入國中課程，痛批「太離譜了！」

孫繼正指出，翰林編列不當性別與性教育教材非第一次，去年二年級上學期健康教育課本，竟出現「若性別是女生，喜歡性別也是女生，長大可以去動手術變性」，誤導學生性向及鼓勵同性戀，連其他版本也有類似問題，嚴重影響下一代建立正確性別與性愛觀念。

高雄市杉林國中健康與體育老師余政霖認為，網路發達，學生很容易從網路上獲取性愛文章及圖片，健康課程就是要引導學生用正確觀念看待性愛，刑法規定16歲以上性行為才合法，而國中教材「雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛」明顯違法，會讓學生失去是非觀念。

台中市東勢區1名國中教師認為，翰林版內容或許是要教導年僅13至15歲國中生「何謂性侵害？」但可能會誤導學生只要「自願、不傷害他人，就可發生性行為」，恐因此降低首次性經驗的年齡，助長未成年懷孕，成為負面教材！

台中某高中教務主任表示，性別教育已向下延伸至國小高年級學生，孩子生理逐漸提早成熟，但心理不見得同步成熟，教材若讓孩子解讀成錯誤的性觀念，性教育反而變成性解放，難保不會教出豪放女、縱慾男。

萬里國中家長會長林宜昌表示，以前的健康教育課程以男、女身體構造、特徵為主，現在完全走偏，根本是灌輸錯誤觀念，國中生正處青春期，事事好奇，恐會令孩子誤為學校教的事情就能做，產生偏差想法或行為。

(中國時報)