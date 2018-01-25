愛美又要快 速整形小心送命

2018年01月25日 04:09 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

現代人追求成效，要有效又要快，為迎合民眾喜好，現坊間常見「午休出來整，下午可上班」的醫美療程。醫師提醒，打雷射、玻尿酸等局部麻醉的微整，確實可快速出院，但像拉皮、大量抽脂、腹部整形等都需全身麻醉的手術，除了可能產生惡性高熱死亡，術後也有大出血、呼吸衰竭等併發症，倉促出院根本是拿性命開玩笑。

整形不會死 麻醉最要命

台灣整形外科學會理事長陳建宗說，任何手術都有「併發症」的風險，像是傷口感染，隆乳隆鼻時，植入的東西可能跑出來，風險雖低「但並不是0」；他強調，整型不會死亡，會致死主要是全身麻醉，包括拉皮、抽脂、腹部整形等，都需要全身麻醉。

非麻醉科醫師依法也可執行麻醉，但卻曾發生植髮、抽脂、臉部拉皮時麻醉死亡事件，民眾應慎選有專科醫師的醫療院所；陳建宗強調，萬分之1民眾對麻醉藥會產生惡性高熱，若沒及時給解藥治療恐致死，但卻因機率低、加上解藥有保存期限，坊間診所較少會備存貨，拉高了風險。

現代人對醫美常要求有效又要快，也讓坊間出現不少快速療程，標榜「午休出來整，下午可上班」，吸引國內外愛美女性，但卻可能同時縮短術前評估和術後恢復觀察期。

陳建宗說，局部麻醉的微整可能還好，但若是全身麻醉，術前一定都要替患者安排抽血、X光、心電圖等檢查，並經麻醉專科醫師評估風險，通過才會手術，「通常一天內可完成檢查」。

打個玻尿酸 都可能失明

陳建宗指出，以基隆長庚為例，接受全身麻醉者，術後一定得在恢復室觀察至少1小時，待完全清醒，確定沒有因麻醉引發的呼吸停止、呼吸道阻塞情形後，才會請家屬帶回；他補充，拉皮完，可能因一個咳嗽就大出血並壓迫到呼吸道，抽脂一次達4000到5000c.c.，可能產生脂肪栓塞而引發呼吸衰竭，複雜的腹部整型，則兼有大出血、呼吸衰竭等併發症，都會要求患者至少留院觀察1至2天，狀況穩定再出院。

開業整形外科醫師指出，醫療存在不確定因素，就算是打玻尿酸這種小手術，也傳出曾因此失明的案例，民眾唯有透過找專科醫師，事前清楚告知過去病史，才能將風險降到最低。

(中國時報)