搶賺醫美財 多少名醫惹官司

2018年01月25日 04:09 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

藝人胡瓜女婿李進良所開設的「嘉仕美」整形診所，發生52歲香港籍馬姓婦人進行自體脂肪隆乳手術猝死的意外。24日晚間北檢訊後依業務過失致死罪將施行手術的醫師劉佳政（右）、麻醉師葉春興（左）及2名護理師交保候傳，交保後離開北檢。（王英豪攝）

愛美是人的天性，為了讓容顏、體態完美，消費者不惜一擲千金，醫美診所也讓醫師趨之若鶩，但相伴而生的醫療糾紛也層出不窮，除手術效果和民眾預期出現落差，或手術過程發生死亡、傷害，更有不少是因私下進口未經許可醫材遭查辦，有時還鬧出緋聞，醫美官司占了醫療糾紛的3成，許多名醫、名人因此官司纏身。

邱姓整形名醫2016年在北市醫美診所為一名替代役男操刀隆鼻，役男卻於手術後突然大量出血，送醫不治，邱男遭控告，被北檢依業務過失致死罪查辦。不料，2017年，他又被1名面容姣好的少女指控手術後卻鼻子發炎，接下來雖然多次手術調整，回診後發炎狀況還是沒有改善。

還有甘姓皮膚科女醫師，2011年被控替莊姓女患者進行微晶瓷隆鼻手術，因未徹底消毒，導致出現蜂窩性組織炎，被莊女控告，北檢依業務過失傷害罪起訴，後來雙方在法院和解，莊女撤告，官司才結束。

王姓隆鼻整形名醫，也在2015年被吳姓女子指控，王為她進行隆鼻整形手術，導致她鼻歪斜、紅腫、流膿，向王求償233萬餘元，台北地院民事法庭判決賠償133萬餘元。

另「琦美診所」院長林玉清，2013年為到診所應徵美容諮詢師的陸姓女子進行抽脂手術，當作診所的活招牌，不料，陸女抽脂後卻昏迷，送醫1個月後不治，林被陸女家屬控告違反醫師法，被北院判刑2年，目前上訴高院中。

前台大醫院院長林芳郁之妻，有台灣整形教母之稱的整形名醫林靜芸，也是糾紛不斷。除被藝人白冰冰嗆其姪女由林靜芸割雙眼皮後，讓姪女變成「大小眼」。另林在衛生署尚未開放果凍矽膠前偷跑，用果凍矽膠幫9名病患做隆乳手術，被高院判刑8月、緩刑3年。

而補教名師徐薇丈夫江正明投資的「羅比珍妮」公司，被訴未經核准進口4D拉皮及隆鼻等醫美線材，一審依違反藥事法，將江正明判刑1年6月，蔣家御醫姜必寧的女兒、羅比珍妮業務經理姜琤被判1年10月，2人均獲緩刑。

(中國時報)