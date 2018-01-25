復健醫師來抽脂 妳敢做嗎

抽脂手術最大的風險在於麻醉風險，往往危及民眾生命。圖非當事人。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

醫美診所抽脂傳出人命，醫美管理問題再度引發外界重視。衛福部曾有意對醫美機構診所及醫美執行醫師進行規範，但遭醫界反對而擱置，衛福部官員表示，目前已發佈醫美手術同意書範本，同時要求資訊充分揭露，但專業自律仍十分必要，將會邀集醫界及各專科醫學會，就執行醫美醫師資格及機構規範進行討論。

醫美事件頻傳，但多以不實廣告促銷及誇大效果，甚至有小兒科醫師執行隆乳等糾紛較多。國泰醫院整型外科主任浦啟明表示，連1顆痣也會有糾紛。而新光醫院醫美中心主任唐豪悅指出，雷射燙傷、眼皮打不開、打玻尿酸卻打到血管導致血栓與效果不夠美等，都是紛爭的來源。尤其效果不夠美，牽涉到醫病雙方認知問題，病人期望值太高、醫生做不到，就是爭執的開始。

為減少醫美糾紛，衛福部曾推動醫美認證，只要合法登記逾兩年，沒違法紀錄即可向醫策會提出申請，通過認證就授與標章。

當時亦規範，整形醫師可做所有的美容手術，各專科醫師可做各專科局部整形，其餘外科系醫師若要做美容手術，得在一年內補足一定小時課程，並經美容醫學教育訓練聯合委員會核可。

不過，這些規範遭到醫界的反對，衛福部醫事司長石崇良表示，有眼科醫師提出質疑，難道他要割個雙眼皮也要去上課相當不合理，由於醫界反對聲浪大，全案因而擱置。

不過，為減少醫美糾紛，目前衛福部已發布醫美手術同意書範本，同時要求資訊要充分揭露，包括醫師的專科，如果民眾要抽脂，但看到同意書上醫師的專科是復健科，就要三思了，同時也要求給予民眾審閱思考期，不能馬上就做。

(中國時報)

搶賺醫美財 多少名醫惹官司 緋聞勝醫術 李進良進軍大陸！在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。