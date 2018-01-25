緋聞勝醫術 李進良進軍大陸！在江蘇開醫美 小模田欣任執行長

藝人胡瓜女婿李進良的醫美診所，涉嫌替香港女富商抽脂鬧出人命。（本報系資料照）

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中國時報
／台北報導

藝人胡瓜女婿李進良的醫美診所，涉嫌替香港女富商抽脂鬧出人命。李進良自與胡瓜女兒小禎結婚後，花邊新聞不斷，除偷腥，也被拍到帶酒店妹出場吃宵夜唱歌續攤，2人婚姻關係讓外界霧裡看花，但這背景卻讓李進良在兩岸三地打響名號，儘管兩次因醫美手術吃官司，仍讓他擁有不少客源，去年底還進軍大陸，投入江蘇醫美市場。

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李進良昨未露面，僅發表遺憾聲明；而這間由胡瓜出資為李進良開設的嘉仕美整形外科診所，曾被洪姓女子指控，在2008年10月衛生署核准開放前，違法輸入果凍矽膠替洪女隆乳，為掩飾違法隆乳，還在不實記載係「腋下胸肌下乳房成形手術」。

李卻反控洪女恐嚇他，但洪女獲不起訴，李反而因涉違藥事法、偽造文書等罪，合併判刑6月，雖不必入獄，卻差點被勒令停業3個月，後打官司勝訴。

另2010年香港病患也向台灣媒體爆料，指2009年到李進良診所隆鼻，傷口發炎，矽膠穿透皮膚。李解釋是多次要求對方回診未獲理會，對方索賠800萬元，甚至在網路播放偷拍的問診錄影，也將對方告上法院。

其實，李進良與小禎結婚11年，陸續被媒體跟拍、爆出偷腥超過10人，從婚前和AV女優觀月雛乃傳緋聞，到婚禮前夕被拍到和藝人「毛毛」到汽車旅館開房間9小時，又和小模田欣從緋聞對象一路進展到員工關係，迄今仍維持互動，「花心大少」的形象勝過他的醫美專業。

2012年，李進良被拍到和友人帶了多名北市東區知名便服酒店小姐出場，事後他開記者會以經典告白回應：「我的行為是一般台灣男生應酬後可能會有的行為。」遭網友怒批，香港有成龍，台灣有進良。

李進良有生意頭腦，善用名氣行銷，去年11月進軍大陸，任江蘇昆山的台資醫美診所院長，緋聞女友田欣則是執行長，但此次診所醫師鬧出人命，死者又是兩岸三地女富商，恐怕不是一句遺憾就能帶過。

(中國時報)

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