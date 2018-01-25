整形、塑身 台灣不是唯一選擇

2018年01月25日 04:09 中國時報 李文正 、 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

醫學美容鼎盛時期，台北市號稱有醫美診所600家，不過去年腰斬剩一半，來台健檢醫美陸客更從6萬雪崩下滑到2萬人次，台灣醫美不再是大陸愛美一族的唯一選項。內湖1家生醫公司，2013年間在陸、港招募醫美「踩線團」，來台進行電波拉皮、幹細胞回春等療程，2名員工沒醫師執照卻幫陸客針灸，士林地檢署依違反醫師法將2人起訴。

檢方指出，該生醫公司目前已結束營業，在香港、大陸等地設有分公司，並以醫美旅行團向大陸民眾招攬生意，內容有「4D埋線拉皮」、「施打坡尿酸及肉毒桿菌」、「電波拉皮」、「PRP自體幹細胞回春」等名目，每團10多人，來台觀光兼美容。

遭起訴的高姓員工，負責推銷醫美療程，2013年12月27日，他在舉辦「聚美頂級幹細胞之旅」中，為讓踩線團成員有賓至如歸的感覺，對成員進行胃部、腿部穴道針灸，免費享受部分療程。

另名聶姓員工，2015年2月初，以「有愛無癌健康免費諮詢」，推銷養生功法，幫陸客免費針灸，吸引踩線團購買療程，公司內有多人目擊整個針灸過程。

檢方是在被害人投資失利後，檢舉該診所負責人沒有醫師資格，但經查被檢舉人並未對陸客進行醫療行為，不過，檢察官從該踩線團舉辦的活動內容中，意外發現高、聶2人確實幫陸客針灸，2人也坦承犯行。檢方認為，針灸行為算是侵入性醫療行為，依法提起公訴。

(中國時報)