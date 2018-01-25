余天護女 當小英面拍桌飆罵！總統及在場者都驚呆

2018年01月25日 04:09 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨新北市黨部主委余天之女余筱萍宣布參選台北市中正萬華區議員，黨內初選將對上民進黨前發言人、英系吳沛憶；余天昨天在中執會拍桌大罵黨中央「是來針對他」，並當黨主席蔡英文面，指著祕書長洪耀福大罵，「我說的就是你！」當場拂袖「去便所」。

據指出，余天雖然坐的位子比較後面，一直坐在位子飆罵，但聲音非常宏亮，與會者都驚呆了，連總統也有點呆掉。

愛女初選車拚英系愛將

余天會後受訪，氣還未消，氣到用台語說，「是把我當假的一樣嗎？氣死我了！」他說，自己是公正的人，當初為了公正，也沒有讓女兒在新北選，後來女兒去年4月就表態參選中正萬華，黨中央若要推人，應該可以跟他「會」一下或商量，他可以叫女兒不要選，或是去其他地方選，他不是針對洪耀福，而是這些都是選對會要做的事；「為何要讓兩個女孩子這樣爭呢？」

據了解，余天在飆罵完後，氣到跑去會議室外，幾分鐘後才進來，與會者以為余天到外面消消氣；向余天求證，只回了一句「去便所啦」。

問蔡吳沛憶是妳推薦？

據轉述，余天在選對會報告完後，還未等主席發言詢問，就突然把麥克風按鈕大力「拍下去」，大罵黨中央派吳沛憶去跟余筱萍同一選區競爭，也不事先「會」一下，或是商量；並問蔡總統，「吳沛憶是不是妳推薦支持的？」「為什麼吳沛憶的看板都說是蔡英文栽培？」

據指出，余天也不滿民進黨在直轄市議員初選訂定了35歲以下新人加權的制度，大罵「這到底算什麼」、「我也不是第一次出社會」。

中執會上對洪耀福大罵

余天罵完後，選對會召集人林錫耀趕緊說，「這跟我無關」；洪耀福立即緩頰，並指參與選舉是每個黨員的權力，沒有人可以阻撓，並非黨中央派吳沛憶參選。不過余天似乎無法接受洪的解釋，並指著洪大罵「我說的就是你！」但洪耀福解釋完後，總統也不想繼續此話題，於是繼續開會。

其實，余天發怒其來有自，吳沛憶表態參選後，曾不只一次公開表示，很多選民不是把她當成余筱萍，就以為是時代力量立委林昶佐的太太。

(中國時報)