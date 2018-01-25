民進黨上億拚初選 台南大燒錢

民進黨台南市長初選競爭激烈，參選人花大錢打選戰，競選看板鋪天蓋地。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨台南市長初選戰況激烈，參選人之一的李俊毅日前公布自己去年選舉支出接近1275萬元，呼籲其他參選人跟進公布，並直指有人已經花費上億，甚至有中資介入。民進黨立委黃偉哲昨在廣播節目上透露，他的競選支出沒到上億，但幾千萬一定有，民進黨立委陳亭妃同樣在廣播上坦言，初選至今大概也花了3000多萬元。

黃偉哲強調，他願意公布選舉支出，但要初選後公布才有意義，迄今支出沒到上億，但幾千萬一定有，說沒有是騙人的。黃偉哲也批評，李俊毅說他花了1000多萬，那最近狂打電視廣告，「狂打我跟郭秀珠」，這些又花了多少錢？

陳亭妃則回應，既然已經完成初選登記，大家都是參選人，面對每一個質疑都要誠實面對。她的花費到現在大概是3000多萬，主要用在看板廣告、媒體廣告、文宣品。

至於中資介入，陳亭妃笑說，絕對與中資絕緣，中資不會像傻蛋一樣來支持陳亭妃。

廣播主持人又詢問，賴清德子弟兵進駐黃偉哲競選幹部，是否一種表態？黃偉哲說，賴清德本人的意思他無法回答，不過賴的支持者與有象徵意義的幹部的確有支持他，至於有沒有其他幹部加入其他陣營，都予以尊重。

陳亭妃則表示，事實上是賴院長過去的支持者、幕僚團隊、決策小組成員分散在參選人當中，「我必須說我不會去炒作，如果我們愛賴院長，我們是台南團隊，我們應該去做他最好的後盾，不應該去消費他。」她強調，民進黨有賴清德這麼好的政治明星，我們不要把他高度降低，初選自己拚就好。

(中國時報)

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