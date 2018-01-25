抹黑抹紅抹黃 2選將被檢舉

2018年01月25日 04:09 中國時報 洪榮志 、 曾薏蘋 ／台南報導 ／台南報導

民進黨台南市長初選選將不僅燒錢競爭，對於黨內對手的批判更是出手狠辣，不僅抹黑、抹紅，甚至還抹黃，無所不用其極，選對會昨天更接獲台南市的具名檢舉函，決定交由初選督導小組處理。負面競選手法，除重傷民進黨形象，不少選民更忍不住要問，「真有必要選成這樣嗎？」

據悉，檢舉人也是初選參選人顏純左，檢舉對象是黃偉哲、陳亭妃，檢舉內容指，兩人為求勝選，與違反黨紀的市議員合作；顏純左昨天受訪表示，這是日前台南市黨部收到黨員陳情，指控黃、陳兩人，並要求開除黃偉哲、處分陳亭妃。他身為地方黨部主委，既然收到黨員陳情，就必須處理，所以他是以地方黨部主委身分提送中央處理。

民進黨2018縣市長初選，台南市6搶1，成為全國最激烈的初選戰區。眾選將為爭取出線機會，幾乎撕破臉，不僅聲勢被看好的黃偉哲飽受攻擊成為箭靶，後勁不弱的陳亭妃也難逃被點名的命運。

黃偉哲因與曾和李全教搭檔參選副議長的台南市議員郭秀珠成立曾文溪聯合後援會，被顏純左、李俊毅相繼批判與「黑金」掛勾；在本屆議長選舉被民進黨指為跑票並開除黨籍的台南市議員莊玉珠、蔡秋蘭、梁順發，也因為分別在陳亭妃的南區、佳里區、安定區後援會公開站台或擔任榮譽會長，被顏純左指責陳違反黨紀。

李俊毅更質疑黃偉哲、陳亭妃陣營花大錢搞初選，甚至可能有中資介入。顏純左則指黃偉哲公開拿走李俊毅剪綵的白手套，批評黃的人品。

此外，陳亭妃曾被傳與台南市副議長郭信良交情匪淺，在初選白熱化之際，被人私下流傳，儘管沒有任何參選人陣營承認放話，但外界都認為此事與初選脫離不了干係。

鄭姓資深黨員表示，初選居然選成這樣，實在教人心寒；洪姓黨員也說，大家罵來罵去，只有讓國民黨看笑話而已。

(中國時報)