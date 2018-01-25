台中盧秀燕、江啟臣 確定全民調

2018年01月25日 04:09 中國時報 王正寧 、 張妍溱 、 王文吉 ／綜合報導 ／綜合報導

藍營台中市誰屠龍？國民黨提名協調小組昨天邀請立委盧秀燕、江啟臣協調市長選舉提名，結果決定循「台東模式」，由3家民調公司，在1月底、2月初進行不公開民調並決定提名人，其中對比式民調占85％，與黨內候選人互比式民調占15％，人選可望在農曆年前確定。

中常會上話題也聚焦今年九合一選舉，據轉述，黨主席吳敦義表示，民調顯示有65％的人不滿意蔡政府執政，尤其是20歲至29歲的年輕人，對執政黨非常不滿的這些人，都是國民黨要極力爭取的對象。

吳敦義強調，該團結的一定要團結，還特別點到台中市長選舉，一定會在農曆年前後產生。

盧秀燕表示，台中市長選舉再10個月就要投票，這是回應外界的期待。她認為，台中市對手很明確，黨內也只有兩人表態，相較其他縣市提名作業相對單純，實在沒必要再拖。做為6都最早提名的縣市，她說，在全民關注之下，民調作業一定是公平、公正、公開，成為其他5都提名的典範。

江啟臣會後也表示，團結與黨的勝選才是最大目標，提名過程是一個形式，至於形式與機制的安排，他尊重黨中央與盧秀燕意見。

談到各自目前民調支持，雙方也難得擦出些許硝煙味。江啟臣說，他內部的民調與現任市長林佳龍都在誤差範圍內，差距很接近，若獲得黨的提名，有信心讓台中藍天再現。盧秀燕說，「真金不怕火煉」根據各大媒體陸續公布的12份民調，她都全面領先。協調結果，黨中央將提供一份民調公司名單給盧、江各自挑選1家，另外再加上雙方都能接受的第3家，由這3家民調公司進行調查。今天雙方再見面一次，確定執行民調的公司名單以及調查時間。

(中國時報)