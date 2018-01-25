《勞基法施行細則》修正草案明預告！每月加班54小時 可連4個月

圖為量販店員工忙碌工作。（本報資料照片）

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中國時報
╱台北報導

《勞基法》修法三讀通過後，勞動部昨（24）日公布《勞基法施行細則》修正草案，讓勞工最多連續4個月可加班至54小時；至於加班換補休期限，勞動部則給出甲、乙兩案，參照特休的方式，周年、歷年或會計年度結清，或一律以當年度12月31日做為補休期限。該細則將於明（26）日預告。

每3個月不超過138小時

此次《勞基法》修法，經工會或勞資會議同意後，勞工每月加班時數，可由46小時增加至54小時，且每3個月不超過138小時；加班工時方面，則是以「連續3個月」計算，細則中解釋，「每3個月」的意涵為連續3個月，如1月到3月，4月到6月，故勞工若於2月、3月、4月、5月皆加班達54小時，1月、6月加班30小時，由於1～3月未加班超過138小時，亦為合法。

加班換補休甲乙案擇一

而此次母法新增訂加班換補休可採1比1計算，引發外界譁然。為此，勞動部長林美珠更曾言，要於細則中明訂補休期限。此次細則也將給予甲、乙兩案；甲案參照特休的周年制、曆年制或會計年度為補休期限，乙案則是一律以當年度12月31日做為補休期限，供各界評估。

由於母法中規定，滿30人以上的雇主採用每月加班工時延長至54小時、輪班間距縮短為8小時、鬆綁7休1等機制，需報當地主管機關，此次細則中也明訂，雇主最晚應於實施前1日，將細節報送當地主管機關備查。

不得連續工作逾6天

有關特休假遞延於次年度請休時，細則中也規定，應優先由遞延的特休假扣除；細則中更重申，勞工上班應每7日為一周期，除了第36條的4周、8周彈性工時外，不得使勞工連續工作逾6日。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨說，該細則於本周五預告至2月5日，之後就會報到行政院處理，還不確定公告上路日期，至於有關適用輪班間隔縮短為8小時，以及挪移例假來鬆綁7休1的對象，勞動部仍在研議中，將另行公告。

(中國時報)

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