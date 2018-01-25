記者控連8天高壓工作

2018年01月25日 04:09 中國時報 洪秀瑛 、 高薔 ／台北報導 ／台北報導

公廣集團紛爭不斷，繼華視總經理、公視副總拔官爭議後，火燒到公視新聞部。24日新聞部採訪組攝影記者陳立峰，頭綁白布靜坐公視大門前，表示自己高壓連續工作身心俱疲，抗議公司管理階層出問題，控訴新聞部經理李志德滿口謊言，應下台負責。

陳立峰寫了一封「申訴陳情書」，文中提到他連續工作8天違反勞基法，他去年曾向高層反應，高層承諾處理，要求他「相忍為公視」，不料事過境遷整整1年，他忍無可忍，決定指控新聞部經理李志德嚴重怠職，欺上瞞下，滿口謊言。

他透露之前公視多次違反勞基法被罰，最近一次罰款達30萬。據北市勞動局網站顯示，近6年公視違反勞基法約6次，不過未公告罰款金額，勞動局新聞科長何洪丞表示，公告本身已屬處分，網站沒公布罰款金額是因無法條依據。

對陳立峰指控，新聞部經理李志德說，「不是我們沒提供足夠休假日，而是他非要休到他想休的假；我去年2月到職後，換掉攝影組長及召集人，就是為這件事負責的意思，對於連上8天是既成事實，這部分要用任何合法方式維護權益，我們都尊重。」

此外，華視總經理郭建宏遭董事會拔官，他昨在華視表示，「現在還是總經理，該做的事還是要做，當一天和尚敲一天鐘。」他不忘說自己氣色好、精神好，「沒做虧心事就這樣。」反擊先前董事會指他發票報帳之罪。

張菲昨在華視錄影說，「不太懂他們上面怎樣，我只跟他（郭建宏）說，你帶我來，就要帶我走。」感嘆高層人事動盪，下面人就會不安，「像我現在錄影好像漂流木，不知下一站在哪。」

他提到當初怕郭建宏找他回來開節目，「像他（郭）就被董事會說是『送朋友』，說我不在線上為何找我來。」但他用實力證明，透露今年再接鴻海尾牙：「鴻海老闆對我不離不棄，如此有情義的人不多。我連幾年沒舞台，中間起碼找我三次。」

(中國時報)