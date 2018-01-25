挨批納粹 柯P諷「被狗咬」

台北市長柯文哲。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

綠委段宜康指台北市長柯文哲「兩岸一家親」主張，依柯的邏輯應會肯定納粹和希特勒，柯文哲（見圖，張鎧乙攝）24日被問此事，他停頓一下、不悅地說：「如果在馬路上走，巷子口有隻狗衝出來咬你一口，難道你要衝上去咬那隻狗嗎？」媒體追問暗諷段是狗嗎？柯沒回應，僅說「你是哪一台的？」

蔡總統日前受訪時，認為柯文哲應再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可並肩作戰的人，柯文哲說，他也想知道蔡英文的台灣價值是什麼。

柯文哲昨出席北市環保局活動，被問到他的台灣價值是什麼？柯說，對台北市長來說，路要平、水溝要通，市民生活快樂、口袋要有錢，就是市長要做的事。

柯強調，台灣社會放眼東亞，甚至亞洲，具有民主、自由、多元、開放，另一個是環保、人權、法治，雖然不是很好，但相對其他國家還不錯。對他而言，實現普世價值，就是自己現階段的台灣價值。

媒體再追問，蔡總統所提台灣價值，較像兩岸關係，柯文哲說，民主、自由、多元、開放，也是台灣社會進步性或獨特性的表現，自己做得好，就能凸顯跟人家不同。

柯文哲表示，總統和市長高度不同，處理事情也不同，總統要處理國防、外交、統獨、兩岸，市長不用。

段宜康日前表示，每個人價值不一樣，但他舉兩岸一家親、威權統治建設效率等例認為，「柯市長的價值和我們南轅北轍」。以柯的邏輯，應會肯定一戰後復興德國的納粹黨和希特勒。

柯文哲被問到段宜康說法，先一陣沉默，隨後說，「你在馬路上走，如果有狗衝出來咬你一口，你怎辦？難道也衝上去咬那隻狗？不用吧。」至於民進黨的台灣價值和柯有落差嗎？柯文哲說，其實差不多吧！不然哪個地方不一樣？至於未來和民進黨是否還有合作空間？柯說，隨時都在合作。

(中國時報)

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