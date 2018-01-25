補丁護照亮相 防偽貼紙勿撕

2018年01月25日 04:09 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

外交部昨公布增加「防偽貼紙」新護照，經與中央印製廠協商後，外交部將負擔22萬本，計660萬貼紙額外費用，餘33萬本990萬由中央印製廠吸收。外交部籲民眾切勿嘗試撕除「防偽貼紙」，以免造成護照毀損，影響國人旅行權益。

外交部領務局副局長蔡幼文昨公布桃機提供的機場「一航廈」原始圖案、中央印製廠美工設計圖案。目前加貼在護照右半邊的「防偽貼紙」僅是機場圖樣一半，未來新護照將是完整跨頁機場圖樣。

蔡幼文強調，加貼「防偽貼紙」於誤植護照加簽頁上，加註旅遊安全宣導事項，不會影響護照安全性和防偽功能。

蔡幼文指出，前日赴中央印製廠驗收的10萬本，最終驗收8萬9千本，預計1月底、2月初發行。領務局護照行政組長王北平說，外交部下周再驗收後續12萬本，5月中旬發行完所有55萬本「防偽貼紙」護照。

中央印製廠總共動員60名員工黏貼貼紙，為保證護照黏貼品質，印製廠備有製作模組，讓人員黏貼時位置一致，王北平說，黏貼護照每箱都有流水號，確認黏貼的負責人，並另由其他者重複檢查。

對外界擔憂黏貼「防偽貼紙」護照可能遭海關阻擋，蔡幼文強調，這是有效的旅行文件，「絕不會影響護照功能」。一旦民眾在海關因護照「防偽貼紙」碰到問題，可當場要求海關聯繫我駐館協助，然通常被海關阻擋都是其他原因。

護照誤植事件後，外交部首波懲處前後任局長，第二波行政懲處昨也公告。蔡幼文被記申誡2次，駐德代表處參事（前護照行政組長）陳尚友申誡2次，現任領務局護照行政組長王北平因接任較晚申誡1次、副組長林秀蓉申誡1次、科長袁碧君申誡1次，一祕回部辦事黃巧敏申誡2次、駐希臘代表處一祕（前護照行政組長）吳純杏申誡2次、科員張朝盆書面告誡。鍾文正等懲處則待外交部考績會審議處理。

(中國時報)