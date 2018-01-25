外交部爭取5月參與WHA

友善列印
中國時報
／台北報導

世衛組織（WHO）23日召開執委會（EB），我友邦史瓦濟蘭、尼加拉瓜、薩爾瓦多、海地及美國都在發言時聲援台灣。外交部表示，感謝相關國家友我發言，並將努力爭取更多國家聲援台灣參與今年5月的WHA（世界衛生大會）。

外交部指出，WHO第142屆「執行委員會」（EB）22日至27日在瑞士日內瓦舉行。開議首（22）日議程主要討論WHO未來工作規畫及改革草案，次（23）日討論議程項目3.3「Public health preparedness and response」時，我友邦史瓦濟蘭、尼加拉瓜、薩爾瓦多及海地發言助我，強調將台灣納入全球防疫體系的重要性，及台灣在公共衛生工作長期貢獻成果。

美國也發言表示，台灣應再度以觀察員身分參加世衛大會（WHA），以參與相關議題討論。日本表示，不應遺漏特定區域造成防疫網絡空白。

外交部強調，友邦及美、日等國發言，點出台灣參與WHA才能有效協助全球防疫網絡達到零缺口的目標。

不過，美國雖在WHO為我直言，但繼美國務院去年撤除中華民國國旗後，美貿易代表署（USTR）官網也將原有我國國旗欄留白。外交部昨罕見措辭強硬表示，對美方做法「無法理解」且沒辦法接受，並「感到非常失望」，外交部已向美方表達我方「嚴正關切」。美國在台協會（AIT）強調，美方政策沒改變。

外交部發言人李憲章昨在記者會表示，對美國務院領務局及貿易代表署網頁移除我國旗做法，不僅無法理解及接受，亦感失望。我國已向美方表達「嚴正關切」。

李憲章說，我方亦注意到近年來大陸持續利用銳實力，不僅在國際組織內限縮我國際空間，更在原應屬自由開放之網際網路領域，打壓我國，完全無助兩岸關係發展。

(中國時報)

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