台灣10大魅力島 快來這裡玩

觀光局選出台灣10大魅力島嶼，北竿可夜訪美麗藍眼淚（右）、漁翁島有台灣最古老燈搭（左）。（觀光局提供）

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中國時報
／台北報導

觀光局昨宣布今年行銷台灣主軸是「2018海灣旅遊年」，挑選出台灣10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼等，以「探索台灣島」為活動品牌，期望吸引旅客發現島嶼生態觀光旅遊，並喚起各界重視海洋生態資源永續發展。

10大魅力島嶼包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒。讓旅客除了到澎湖、金門外，也能認識並探索這些有特色的小島。

海灣旅遊年探索離島

魅力島嶼都十分有特色，觀光局舉例必玩遊程，像是龜山島賞鯨豚、綠島泡海底溫泉、蘭嶼戶外吹海風看流星、小琉球潛水、七美見證雙心石滬、漁翁島看台灣最古老燈搭、吉貝吃貝殼冰、烈嶼體驗步槍模擬射擊、北竿夜訪藍眼淚、東莒採蛤等。

觀光局局長周永暉表示，台灣（含澎湖群島）海岸線總長超過1500公里，土地面積雖只占全球萬分之2.5，卻蘊藏超過世界十分之一的海洋物種，擁有豐富多樣的海岸地貌、生態景觀及人文風土等遊憩資源。他認為，行銷台灣觀光應從本島加離島的概念出發，用政府力量推動離島旅遊。

最美海灣年會在澎湖

觀光局此次邀請享譽國際的平面設計大師，也是國家文藝獎得主，林磐聳教授親自操刀設計台灣海灣旅遊的主視覺Logo，以台灣造型為主體，運用「島嶼、海鳥、海灣」元素，並以自然漸層的色調、具韻律感的線條，勾勒展現出台灣海灣旅遊的多樣性與生命力，Logo中海鳥張開雙翼迎向天際的意象，象徵帶領「2018海灣旅遊年」邁向國際。

觀光局表示，今年9月將在澎湖舉行世界最美麗海灣年會，未來有更多、更優惠的資訊，將陸續公布於喔熊組長（喔熊 OhBear）臉書粉絲團、台灣觀光臉書粉絲團及台灣觀光資訊網站。

(中國時報)

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