學測明登場 今開放看考場

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中國時報
／台北報導

107學年度大學入學考試中心學科能力測驗，明、後天舉行，今年適逢龍年，考生比去年增加7705人，共有13萬6465人報名考試，考場在今（25）日下午2時至4時開放，供考生查看，但考試兩天受到東北季風影響，大考中心建議考生務必做好保暖工作。

今年學測考試與往年最大不同處，即在於首度「取消製發准考證」，大學招聯會、清華大學教務長戴念華特別提醒考生，今年學測規定的有效證件只有五種，其中包含：國民身分證、附有照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕駛執照正本。學生證、無照片的健保卡、證件影本都是無效證件。

大考中心指出，依據氣象局天氣預報，26至27日連續兩天受東北季風影響期間，各地早晚天氣較涼，提醒考生，考試期間若需著保暖衣物，可攜口罩、手套、圍巾，或使用非電子式傳統型暖暖包應試，原則上以進入教室後，不影響辨識面貌為原則，但不可攜耳罩、帽子應考。

各考區分區將於今日下午2時至4時，開放試場供考生查看，現場查看試場若有任何問題，考生可依照試場分配表所列的電話，與該考區連絡或與大考中心02-23661416轉608連絡。

大考中心提醒考生，桃園地區分區學校，計有3所國立高中職在今年元旦更名，分別為桃園市立武陵高中（原國立武陵高中）、桃園市立陽明高中（原國立陽明高中）、桃園市立桃園高中（原國立桃園高中），桃園地區考生請務必多加留意；新北考區有幾所分區學校名稱相近，如新莊高中與新莊國中、新北高中與新北高工，考生務必在試前確認分區學校名稱與地址，勿耽誤考試。

(中國時報)

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